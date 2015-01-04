查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 今日要闻 ·图文：这个元旦最热主题词叫平安 ·数说元旦 ·假日警情 ·关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告 ·江汉区居民普享“二元民生保险” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：这个元旦最热主题词叫平安 · 数说元旦 · 假日警情 · 关于开展“我为湖北改革建言献策 · 江汉区居民普享“二元民生保险” 2 今日要闻 2015.1.4 星期日 假日警情 楚天都市报讯 三天抓住17名扒手



元旦3天假期，武汉市反扒民警共捣毁2个扒窃团伙，抓贼17名。

警方提醒：预计春节前，都是扒手作案高峰时段，部分扒手会故意将外衣敞开，便于行窃时遮挡。市民逛街乘车时，如身边有人敞开外衣，要特别警惕。此外，包尽量放在身前视线范围内，手机、银行卡和身份证不要放在同一处，发现失窃及时报警，为警方提供准确时间、地点、公交车号等破案线索。



梅家山下桥匝道成新堵点



元旦假期,武汉交通整体平稳,除岱黄高速府河段外，另一处较明显的堵点是鹦鹉洲长江大桥武昌梅家山下桥匝道处。交警提醒，从汉阳前往武昌车流，应从流量相对较小的复兴路巡司河匝道下桥，改走张之洞路、临江大道等道路，避开中山路武昌火车站前堵点。



记者吴昌华 叶宁 汪亮亮 通讯员杨槐柳 聂国桥 张鹏 匡文华





