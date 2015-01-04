图文：这个元旦最热主题词叫平安数说元旦假日警情关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告江汉区居民普享“二元民生保险”
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 第2版 今日要闻
·图文：这个元旦最热主题词叫平安
·数说元旦
·假日警情
·关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告
·江汉区居民普享“二元民生保险”
楚天都市报电子版
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2 今日要闻 2015.1.4 星期日
假日警情
    楚天都市报讯 三天抓住17名扒手

    元旦3天假期，武汉市反扒民警共捣毁2个扒窃团伙，抓贼17名。
    警方提醒：预计春节前，都是扒手作案高峰时段，部分扒手会故意将外衣敞开，便于行窃时遮挡。市民逛街乘车时，如身边有人敞开外衣，要特别警惕。此外，包尽量放在身前视线范围内，手机、银行卡和身份证不要放在同一处，发现失窃及时报警，为警方提供准确时间、地点、公交车号等破案线索。

    梅家山下桥匝道成新堵点

    元旦假期,武汉交通整体平稳,除岱黄高速府河段外，另一处较明显的堵点是鹦鹉洲长江大桥武昌梅家山下桥匝道处。交警提醒，从汉阳前往武昌车流，应从流量相对较小的复兴路巡司河匝道下桥，改走张之洞路、临江大道等道路，避开中山路武昌火车站前堵点。

    记者吴昌华 叶宁 汪亮亮 通讯员杨槐柳 聂国桥 张鹏 匡文华


   