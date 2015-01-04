查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 今日要闻 ·图文：这个元旦最热主题词叫平安 ·数说元旦 ·假日警情 ·关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告 ·江汉区居民普享“二元民生保险” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：这个元旦最热主题词叫平安 · 数说元旦 · 假日警情 · 关于开展“我为湖北改革建言献策 · 江汉区居民普享“二元民生保险” 2 今日要闻 2015.1.4 星期日 数说元旦 楚天都市报讯 武汉三大站送客93万人次



今年小长假期间，武昌、汉口、武汉三大火车站共发送旅客93万人次。武汉地区出城客流明显增加，以前往十堰、宜昌、襄阳等中短途方向客流为主，仅昨日就送客23.8万，比去年同期增长60%，武石、武咸城铁和汉宜铁路等热门线路都是满员运行。



元旦全省迎客611万人次



元旦期间，天气晴好，全省接待海内外旅游者610.98万人次，旅游收入25.39亿元，分别比2013年增长25.57%和36.14%（2014年没有元旦小长假），创我省元旦小长假最好水平。



记者徐蔚 程凤 黄永进 曹磊





