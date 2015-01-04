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·关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告
·江汉区居民普享“二元民生保险”
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图文：这个元旦最热主题词叫平安
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关于开展“我为湖北改革建言献策
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江汉区居民普享“二元民生保险”
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今日要闻
2015.1.4 星期日
数说元旦
楚天都市报讯 武汉三大站送客93万人次
今年小长假期间，武昌、汉口、武汉三大火车站共发送旅客93万人次。武汉地区出城客流明显增加，以前往十堰、宜昌、襄阳等中短途方向客流为主，仅昨日就送客23.8万，比去年同期增长60%，武石、武咸城铁和汉宜铁路等热门线路都是满员运行。
元旦全省迎客611万人次
元旦期间，天气晴好，全省接待海内外旅游者610.98万人次，旅游收入25.39亿元，分别比2013年增长25.57%和36.14%（2014年没有元旦小长假），创我省元旦小长假最好水平。
记者徐蔚 程凤 黄永进 曹磊