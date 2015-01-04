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楚天都市报电子版
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1 要闻 2015.1.4 星期日
上海踩踏事件遇难者再添一名湖北老乡
25岁咸宁女孩吴姣确认遭遇不幸
    楚天都市报讯 图为：吴姣艺术照
    图为：吴姣生活照

    □本报特派记者徐剑桥

    25岁的咸宁女孩吴姣，在2014年12月31日那个悲伤的夜晚，走了。
    昨晚，本报记者多方联系，确认了这一消息。
    吴姣的高中同桌徐超，和这个长相甜美的女孩，同年同月同日生。他亲切地喊吴姣“老姐”。“每年过生日，我们都会互相祝福，以后这样的回忆再也不会有了。”徐超无比痛心。

    几辈子难碰到这样的“老姐”

    2006年的夏天，徐超和吴姣同时考入通城县第二高级中学，成了同桌。
    徐超回忆，同桌后不久，两人聊天无意中发现，他们竟然是同年同月同日生，都出生于1989年11月23日。
    “当时我很兴奋，因为觉得几辈子都难碰到这样的缘分。”徐超说。
    因为吴姣出生在白天，徐超出生在晚上，因此徐超喊吴姣“老姐”。

    几天前还互发了问候短信

    据徐超介绍，吴姣高中毕业后，到武汉一所专科学校读了三年书，然后到了上海一家肛肠医院，平时负责接电话接受病人咨询。
    1月2日早上7时18分，曾经的高中同班同学、吴姣的闺蜜吴苗，突然给徐超打来电话：“吴姣遇难了”。
    就在2014年12月31日晚悲剧发生后不久，吴苗给在上海工作的吴姣不停打电话，可是一直无法打通，直到最终等来这个悲痛的消息。
    徐超内心的震惊、痛惜无以复加。就在事发前几天的圣诞夜，他和吴姣还互发了问候的短信。“每年过生日，我们都会互相祝福。”徐超哽咽着慨叹，以后这样的美好情形，再也不会有了。

    吴姣父母含悲赶赴上海

    吴姣遇难的消息，在同学中间引起了极大震动。1月2日，在江苏、海南、广东等地工作的高中同学二十多人，准备坐火车到上海去见吴姣最后一眼，被她父母婉拒了。
    昨晚10时，记者联系上吴姣的婶婶章女士。章女士介绍，吴姣有一个姐姐和两个妹妹，老家是通城县五里镇人。1月2日，他们6名亲人都赶到了上海。吴姣的父母受到打击，精神状态很差。当晚随吴姣同去外滩的女同事，事后联系不上，家属想了解事发的情形也未能如愿。
    在QQ上，吴姣的空间更新停留在了2014年12月15日。一条说说写道：“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，往往大多数人死在明天晚上。”


   