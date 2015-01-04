元旦小长假最热主题词叫平安图文：用我的声音做你的眼睛5名90后消防战士壮烈牺牲江汉区70万居民普享“两元民生保险”买报纸 送纸巾25岁咸宁女孩吴姣确认遭遇不幸
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·元旦小长假最热主题词叫平安
·图文：用我的声音做你的眼睛
·5名90后消防战士壮烈牺牲
·江汉区70万居民普享“两元民生保险”
·买报纸 送纸巾
·25岁咸宁女孩吴姣确认遭遇不幸
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1 要闻 2015.1.4 星期日
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