查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·元旦小长假最热主题词叫平安 ·图文：用我的声音做你的眼睛 ·5名90后消防战士壮烈牺牲 ·江汉区70万居民普享“两元民生保险” ·买报纸 送纸巾 ·25岁咸宁女孩吴姣确认遭遇不幸 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 元旦小长假最热主题词叫平安 · 图文：用我的声音做你的眼睛 · 5名90后消防战士壮烈牺牲 · 江汉区70万居民普享“两元民生 · 买报纸 送纸巾 · 25岁咸宁女孩吴姣确认遭遇不幸 1 要闻 2015.1.4 星期日 哈尔滨仓库大火烧了20多个小时 5名90后消防战士壮烈牺牲 楚天都市报讯 图为：赵子龙

图为：傅仁超

图为：张晓凯

图为：杨小伟

图为：侯宝森

图为：再敬一个军礼，送别牺牲的战友

图为：从废墟中抬出战友遗体



2日13时许，哈尔滨市北方南勋陶瓷大市场仓库发生火灾（详见本报昨日A23版），大火持续了20多个小时。期间，先后发生多次坍塌，第一次坍塌时有消防战士正在建筑里面清理火场隐患，瞬间被埋。

火灾共造成5名消防战士牺牲，另有13名消防战士和1名仓库保安受伤。死者均为90后，年龄最大的22岁。1996年出生的赵子龙年仅18岁，自2014年9月入伍，牺牲时刚刚入伍4个月。

此次大火中殉职消防官兵分别是：

武警哈尔滨市消防支队道外中队赵子龙，1996年7月25日出生，2014年9月1日由吉林省长春市榆树市应征入伍，灭火时重伤不治牺牲。

武警哈尔滨市消防支队开发区中队傅仁超，1995年10月28日出生，2012年12月1日由辽宁省辽阳市疗阳县应征入伍，灭火时当场牺牲。

武警哈尔滨市消防支队平房区开发区中队张晓凯，1995年5月24日出生，2012年12月1日由河北省邢台市沙河市应征入伍，灭火时当场牺牲。

武警哈尔滨市消防支队化工中队杨小伟，1992年2月9日出生，2010年12月1日由内蒙古自治区呼和浩特市清水河县应征入伍，2013年5月入党。失联后找到遗体。

武警哈尔滨市消防支队化工中队侯宝森，1994年7月29日出生，2011年12月1由内蒙古呼伦贝尔鄂伦春自治旗应征入伍。失联后找到遗体。



伤员多为挤压伤

国内专家将会诊



记者3日在哈医大一院急诊外科见到了受伤的消防员。从目前的伤者统计来看，14位受伤者当中，有13位是消防战士，一位为商场的保安人员。目前除了其中一名消防战士颈椎骨折受到重伤之外，其他伤者情况稳定，群众无一伤亡。

哈医大一院副院长刘宏宇介绍，伤员的受伤情况主要集中在由于坍塌发生之后的挤压伤，包括颅脑、胸椎的骨伤，分别在神经外科、急诊外科、骨外科、胸外科和ICU接受治疗。

3日，哈医大一院骨科专家、胸外科专家和护理专家再次会诊，为几位伤势严重的伤员确定手术治疗方案。专家们先对伤员进行详细检查，然后一起听取主治医师的病情汇报，研究治疗方案，确定手术的时间和方法。并邀请国内多位专家来哈会诊，全力救治伤员。



灭火现场数字

出动152辆消防车 642名消防员



记者从哈尔滨市政府了解到，初步统计，此次火灾过火面积约11000平方米，坍塌楼面积3000平方米左右，紧急疏散居民549户，共2000余人，其中，楼体垮塌部分涉及7个单元150户居民。

火灾发生后，哈尔滨消防支队共25个中队的121辆消防车、515名指战员赶赴现场实施灭火救援。大庆支队、绥化支队31辆消防车、127名指战员到场增援。公安、交通、电力、市政、医疗等应急联动单位到场协同作战。



火灾原因初步查明

或因电暖器超负荷

相关人员被警方控制



经过初步分析判断，可能是电暖器负荷引发火灾，相关人员已被警方控制。目前灭火后的建筑仍有可能垮塌。



追问火灾



记者现场调查发现，消防通道被占、失火建筑未通过消防验收、消防安全检查缺失……一切都注定了这个“消防死角”的烈焚之痛。



消防车进不去隔楼灭火



由于仓库内货物属易燃物品难以扑救，加之起火地点处于哈尔滨老旧小区，街道狭窄、没有消防通道，车辆、人员密集，给救援带来了困难，许多赶来支援的大型消防车无法进入核心区。

“实话实说，消防车来得真够快，但就是憋在外边隔着楼使不上劲！”一位姓于的商户告诉记者，该市场大约有1560户商铺，“因为街道拥堵，只有几辆消防车能到达核心火场用水枪灭火，其他车辆只能多次串联水管喷水，压力不足，加上零下二十多摄氏度的低温，水喷出去基本就结冰了，火势控制不住。”



有没有下令“内攻”



人们在痛惜牺牲的5名年轻消防战士之余也提出质疑——既然群众已经安全疏散，为什么还要冒着那么大的风险进入火场“内攻”？现场指挥者是否进行过建筑物坍塌风险评估？是判断处置失当还是建筑物质量不达标？

对此，黑龙江消防部门回应，当时救援的消防官兵都在大楼3层楼体外的缓台上打水救火，并没有进入楼体里面强攻。



多年未检查消防



记者绕着起火现场走了一圈，发现原本应该是消防通道的几个出入口都变成了商铺。“

消防部门表示，该仓库未列入消防安全重点单位，消防安全抽查归道外区冬莱派出所管辖。商户们反映，冬莱派出所多年没有来检查过。

本版稿件均据新华社、中新社电





