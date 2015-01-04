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（记者徐蔚 谢玲 陈军 刘闪 陈凌燕）尽管远在上海，但发生在跨年之夜的那场惨烈事故，仍然波及到武汉。刚刚过去的元旦小长假，欢乐的空气中夹杂着几分伤痛与祈盼。平安，成为2015年元旦假期最热的主题词。



出游：不少市民主动错峰



突如其来的踩踏悲剧，深深震撼着人们的心灵。一些游客在伤感之余，开始主动调整行程，以避开人流高峰期。“新年第一天，就看到这么悲伤的事故，让人心痛不已，节假日出去玩要注意安全，不瞎凑热闹。”市民曾先生为了避开出游高峰，将出游计划从去咸宁泡温泉改为到东湖磨山景区晒太阳，“在家门口玩也挺好，不用人挤人。”

武汉植物园、磨山等景区也表示，假期客流量比较平稳，虽然出游人数没有减少，但有的游客会改到下午来景区，以往则主要集中在上午。省内各景区也加强安全管理，实时发布景区游客承载量信息，合理疏导分流游客，做好应急预案，防止旅游景区内出现游客踩踏事故。



购物：商场拉长折扣期



地铁4号线年前开通到汉阳，为当地的几家商场带来了大量客流。为了避免人流拥挤，汉商、大洋百货等商场特地拉长了折扣期，将原定三天的折扣延长到一周甚至十天半个月，好让市民错峰购物。

武昌一些商场，还专门安排了导购，帮助顾客合理安排购物时间。“购物人太多确实有点担心，今天有热心导购可以帮忙代购下单不用排队了。”黄石市民杜女士昨日来汉购物，中南商场一家女装柜台的导购告诉她，可帮她代买楼下的化妆品和楼上的厨具，买齐了后等收银台人少时一起缴费，让她感觉既省时又贴心。

商场人士介绍，顾客太拥挤不仅不安全，还影响购物体验，元旦假期尽量拉长折扣期，可避免折扣时段客流太多的情况，确保市民平安、愉快购物。



出行：导乘化解汹涌客流



元旦期间，武汉地铁客流再创新高，三天日均客流突破140万人次。为确保安全，地铁公司临时调派导乘人员，引导乘客遵守乘车秩序，先下后上，站内井然有序。

昨日下午四点半，记者从螃蟹岬进入地铁站，看到候车的乘客在车门外两侧自觉排起队。列车到站后，先等下车的乘客下来后，再上车。不过每趟开往光谷广场的列车十分拥挤，部分乘客甚至等了三趟，才挤上列车。到了光谷广场站后，记者见到工作人员手持扩音器，不断重复着：“出站乘客请走电梯，楼梯只下不上，以免发生踩踏。”乘客们听从指挥，排队依次出站。

光谷广场站工作人员介绍，平时该站包括实习生在内有20名工作人员，昨天增派了30名工作人员分布在站内的各角落，引导乘客进出站。地铁志愿者华科大三学生霍新新告诉记者，她昨天下午四点到站，客流一直居高不下，不过地铁站将进出站客流通过不同的闸机刻意错开，方便乘客快速通行。

下午5点半，记者在中南路站发现，换乘的乘客出现滞留排起长队，挪步缓慢向前，从站厅走到站台要走20多分钟。乘客听从工作人员指挥，没有出现拥堵。站内语音提醒，由于车站乘客出现滞留，请前往光谷和汉阳方向的乘客在洪山广场换乘。从昨日下午起，由于中南路站点客流过多，实施换乘限流，不少乘客难以搭乘地铁只有转乘公交出行。



问候：最热的词汇叫平安



这个元旦，社交平台上除了常见的元旦快乐、阖家欢乐等祝福外，健康、平安成为人们互致问候的关键词。

市民陈先生说，他的朋友圈里，“平安”是最近3天最火热的祝福语。“平安是福”、“平安不易，且行且珍惜”等祝词，在亲朋好友间相互转发，成为节间社交平台上一致的感叹。

在新浪微博上，截至昨天下午5时，话题“上海外滩踩踏事故”已有10.4亿条微博。除了表达哀悼，不少博友都转发了踩踏预警及应对的文字及图片。“如何在踩踏事故中幸存”、“一图学习拥挤踩踏事故中如何自救”等提醒，被大量转发分享。





