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■枚枚法定面值！12版《十二生肖整版邮票》！“币、邮”最有价值双品类双面值一次收藏，双倍财富机遇！

■原版“80金猴”首次铸成100元面值，瞬间强悍升值1250倍！

■中国邮政最有价值第一轮原版12生肖首次完美铸成《十二生肖纪念金大全》！

■十二位艺术大师倾情联手打造，一座难以超越的高峰！

■AU999纯黄金镜面，国际顶级造币铸造！生肖“黄金矿”，金里藏金！

法定面值的“金币”就是稳健升值的保证！

●中国邮政，真正权威！至高信誉！法定面值！造就藏界升值颠覆力量！

《首轮生肖纪念金大全》由中国邮政权威发行，有这样的权威为坚强后盾，不用担心升值钱景。枚枚具有法定面值，造就藏品至高价值！凡是带有法定面值的“金币”都要经过权威部门层层极其严格地审批，这也是其权威性和稀缺性的根本保证。每枚高达100元的法定面值完美奠定了升值空间，堪称首轮十二生肖藏品收藏史上的壮举！它未来的价值不是几万、几十万所能衡量，财富传奇将会超乎想象！

●首轮十二生肖及“80金猴”首次铸入Au999黄金100元面值！国际先进造币突破技术！损耗8克纯黄金镜面铸造！冰鉴流彩，金里藏金！生肖金币的“黄金矿”！

金币具有贵金属、收藏双重价值，好的金币增值速度是普通黄金的几百倍至上千倍！2003年始发的普通纪念币一套12年发行完，至今涨超140倍！《首轮生肖纪念金大全》集结包含“80金猴”在内的全套生肖，全套价值必然更高！超规格100元法定面值！等于将原金猴邮票瞬间升值1250倍！铸成造富传奇！

《首轮生肖纪念金大全》全方位采用国际先进的堆金、填金、焊金、垒金、鎏金技术，将最有价值的首轮十二生肖全部赋予法定100元面值。999纯金镜面铸造，使珍贵的原版精华得以完美展现，每枚在金面上以发丝粗细线条微雕生肖像，成品保留率仅为20%！藏品正面的十二生肖细节刻画入微，毫发毕现，是当代工艺技术极限之完美力作！将黄金这种硬通货注入首轮十二生肖，金里藏金！价值连城！

●十二位艺术大师倾情联手打造，一座难以超越的高峰！将创经典升值传奇！

首轮十二生肖由黄永玉、张仃、周令钊、韩美林等12位艺术大师创作，他们以崇高的艺术高度，创造出了被公认为世界邮票史上永恒的经典。其中黄永玉作品连年在拍卖市场中引发激烈角逐，近作《田家梅》在2013年以2000万元起拍，轻松飙升至5500万的高价，使这件史诗巨作再创拍卖新记录。

首轮十二生肖是 12位艺术前辈强强联手力作，结成藏品艺术史上不可撼动的最强力量！成为生肖艺术一座难以超越的高峰！

送！送！送！中国邮政首套首轮十二生肖整版大邮票！原版纪念，一举囊括80“金猴”共计12大整版！

●含80猴票在内的首轮生肖邮票十二大整版首次集结发行！

2013年香港苏富比拍卖会上，首枚“80猴票”以150万元成交，30年疯涨23万余倍！创整版邮票涨幅之最，创“一枚猴票一台车，一版猴票一套房”的邮坛神话！

特别配赠的中国邮政原版十二生肖整版大邮票完整包括了中国邮政1980年发行的价值150万的邮坛霸主“80黄金猴票”、81年鸡票、82年狗票到1991年羊票在内共计12大整版，天天涨、年年升，全套系顶尖价值！让无数邮迷圆了期盼30年的财富梦！

●30年前没收藏到，30年后绝不能再错过！“币、邮”圆满一次收入囊中！

邮迷老张说：“30年前人家花6角4分钱就买一张整版80猴票，如今150万到手了，一个四方连都6.1万，一版邮票给孩子解决一套房子！我自己没有把握住机会，肠子都悔绿了！这次的机会绝不能错过了，还是完整的全部十二整版，这可是原来花12年才发行完的哇！而且‘币、邮’一次都有了，圆满啦！”

Au999黄金巨作！沉甸甸法定超规格1200元巨作！中国邮政首版十二生肖！三大震撼财富与生俱来！惊喜赠送中国联通1200元话费！

●引领财富爆发的首版十二生肖，打造Au999纯黄金世纪神话！十二大法定百元巨作！震惊藏界！首轮十二生肖邮票自1980-1991年发行至今价值稳步飙升，已涨了18000余倍，由发行时十二整版86.4元上涨至160多万元！价值一辆豪华轿车、一套别墅！《首轮生肖纪念金大全》采用藏界最有价值的原版本首轮十二生肖，延续重塑邮票升值神话，黄金极品之作！法定超规格100元面值，令藏界惊叹！未来价值难以估量！

●纪念币是投资理财的首选，稳健高回报，每年起码有20%左右上涨空间，稳涨不跌！中国国际金银投资专家李教授明确指出：纪念金币属于投资稳妥的金饭碗，首轮十二生肖更是首选中的首选。如今金币已经成为社会各界名流投资收藏热点，是商界精英高端馈赠首选。像《首轮生肖纪念金大全》这样高增值性、高规格的12枚100元纪念金，枚枚法定面值，而且涨势雄厚，转手能卖，是实实在在的硬通货，兼具贵金属和硬通货币属性。如今仅以平价购买整整12枚纪念金大全套，还有整整12大版首轮十二生肖整版大邮票赠送，太物超所值了！在发行过程中就容易出现涨价，以后涨幅更加强劲！

●高端馈赠、亲情馈赠、友情馈赠......最佳选择！沉甸甸的十二大百元金币、金灿灿的十二大财富金矿、满满的十二张首轮原版十二生肖！送客户有面子，送上级有品味，送朋友有情谊，送长辈是祝福，无论送谁，都是一笔财富！航空公司的钱总经理一次订购20套：送礼再也找不出比这还好的东西啦，既是文化，又是情谊；既是财富，又是价值！无限敬意连同无限价值一同奉献，对商务馈赠、亲情馈赠来说真是最佳选择！

中国邮政发行公告

《首轮十二生肖纪念金大全》由中国邮政权威发行，每套均配有中国邮政《发行证书》、《防伪查询》、Au999纯金《检测证书》，我省限量发行500套，全国统一首发价格2980元。

唯一发行专线：400-0811-301 027-51835817（免费配送，货到付款）

唯一发行地址：湖北日报楚天传媒大厦一楼收藏中心（武昌区东湖路181号）

本次无网络、电话等其他渠道发行，谨防假冒！好消息：凡一次收藏2套可赠送纯银“徐悲鸿十二生肖银碗”一套，每天限量10套，赠完即止。





