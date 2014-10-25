查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第30版 中国万象 ·广告：湖北手机报 ·图文：5人团伙开豪车碰瓷一年骗走300多万元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：湖北手机报 · 图文：5人团伙开豪车碰瓷一年骗 30 中国万象 2014.10.25 星期六 成都多条高速公路发案不断 图文：5人团伙开豪车碰瓷一年骗走300多万元 楚天都市报讯 图为：嘉陵警方跟踪发现，碰瓷团伙将对辉腾车下手

图为：为了躲避警方追踪，该团伙两名成员下车搬开高速路栏杆，以便掉头



据《华西都市报》报道 成都一个5人团伙，开着宝马、捷豹等豪车，相继在四川多条高速公路上擦碰豪车，进行敲诈。一年多时间，该团伙作案300余起，涉案金额高达300多万。



选择对象



在四川多条高速公路上，专挑豪车碰瓷，作案300多起，涉案金额300余万。



伪造事故



事先损坏自己车的左后视镜，用弹弓向目标车发射橄榄果，制造碰撞声音，逼目标车停下。趁车主不注意，到其车尾制造划痕。



实施敲诈



“碰瓷”后，他们自称赶急，逼对方现场赔钱，有人负责恐吓，有人打圆场说好话。



成员构成



5人“碰瓷”团伙的背后有一名老板提供豪车，从每次“碰瓷”的所获中分取40%费用。



■多次发案

声称豪车被刮坏 索要2万元



去年3月以来，四川南充市嘉陵区公安分局接到多起报警，多名宝马、奔驰车主在成都至南充高速路上遭遇“碰瓷”；作案团伙自称赶急事，威逼现场赔付。

所有案件惊人相似，都是开的豪车、左后视镜损坏、恐吓、只要现金……警察分析，所有案件均是同一团伙所为。奇怪的是，警方调看案发路段前方多处出口的监控视频，却没有作案车辆通过的记录。

“高速路是封闭的，难道作案团伙飞掉了不成？”案情难住了警方。

转眼半年过去了，9月，嘉陵警方又接到一起类似报案。报案人李先生开着宝马车行驶在高速路上，听到“嘭”的一声之后，从右侧开过一辆黑色的雷克萨斯，亮着“双闪”示意李先生停车。停车后，对方说李先生撞坏了左后视镜，必须赔偿2万多元。

“他们车上下来几个年轻人，染了头发，说话口气很凶，像是我不给钱就要打我一顿。”李先生告诉警察，因为害怕，他答应私了，承诺赔钱，对方自称要赶急事，他便没有请求110在现场来处理。

“我身上一共只有8000元现金，全部被他们拿走了。”李先生越想越觉得情况不对，便报了警。



■行车记录

不断换豪华车辆和号牌



正是李先生的报警，让困扰警方的“高速碰瓷”系列案出现了曙光。

李先生向警方提供了行车记录仪，拍下了“碰瓷”后发生的一幕：雷克萨斯车上下来了两名男子，一人挡站在车尾挡住车牌，另一人则与李先生交涉；一番交涉后，李先生交出了身上所有的现金。

“我们基本可以断定李先生遭遇的是同一个作案团伙。”警察根据李先生提供的录像，掌握了犯罪嫌疑人的基本特征。在锁定犯罪嫌疑人后，警察展开了大量的案侦工作，最终确定了这是一个系5人组成的团伙。除了用以碰瓷的豪车外，另有车辆“望风”。

警察发现，碰瓷团伙不断更换豪车，更换车牌照，不仅所有车牌照均是假冒的，而且是到哪里去“碰瓷”，就使用伪造的当地车牌。



■警方跟踪

碰瓷车竟然在高速公路逆行



掌握碰瓷团伙的基本特征和作案手段后，嘉陵警方准备跟踪拍摄“碰瓷”过程，锁定证据。

一日，警方在高速路上发现了一辆可疑的捷豹轿车，拦在一辆辉腾车前，当辉腾车向其靠近并超越后，曾经屡试不爽的“碰瓷”假象再次上演，随后辉腾车被拦下，停在应急车道，跟踪的警察发现，捷豹车上下来了一个红衣男子，在辉腾车尾部制造了划痕。

“这一下解开了我们心中的疑惑。”警察说。每一次案发后，受害人的车辆都会出现划痕，经验丰富的交警认为车在高速路上出现划痕可能性不大，怀疑是有人故意为之。

警察锁定证据后，准备展开抓捕。让警察意外的是，“碰瓷”团伙的反侦查能力极强，在一次跟踪被发现后，这个团伙竟直接掉头逆向行驶，警方担心逆向追击会造成交通事故，只好放弃。还有一次，从警方拍摄的视频可以看出，当警方车辆跟踪到了碰瓷团伙后，他们却在前方直接搬开高速公路中间的栏杆，作案车辆驶入对向车道逃走。



■作案手法

事先破坏车辆 仿造碰撞声



今年4月19日，办案警察在成都市龙泉驿区某居民楼中，抓捕了5名犯罪嫌疑人。现场查获了套用的车牌、弹弓、损坏的后视镜等证物。

警方查出该团伙的5人均系广东茂名人，都是农民，平均年龄30岁。该团伙的背后有一个名叫柯英全的老板（目前仍在逃），提供豪车，从每次“碰瓷”的所获中分取40%费用。

就这样，一个由幕后老板提供车辆，采取事先破坏车辆，弹弓制造碰撞声，专人制造划痕，其他车辆望风，并以恐吓、哄骗等方式专业“碰瓷”的团伙落入法网。警方查到该团伙在川内多条高速（成南、成雅、成渝、成绵、成广、成德南等高速）制造碰瓷300多起，涉案金额高达300余万。

目前，该团伙5名犯罪嫌疑人已被正式移交检察机关提起上诉。





