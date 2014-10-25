查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第28版 环球时局 ·图文：“斧头男”纽约街头袭警 ·广告 ·加拿大闯议会枪手是个怪人 ·日新任经产大臣被曝持有东电股票 ·纽约确诊首例埃博拉病例 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：“斧头男”纽约街头袭警 · 广告 · 加拿大闯议会枪手是个怪人 · 日新任经产大臣被曝持有东电股票 · 纽约确诊首例埃博拉病例 28 环球时局 2014.10.25 星期六 纽约确诊首例埃博拉病例 楚天都市报讯 据新华社电美国纽约市长比尔·德布拉西奥23日宣布纽约确诊一名埃博拉出血热病例。而患者直到发病才被收治，引发了美国国内对政府应对埃博拉措施的极大担忧。

这名患者名为克雷格·斯潘塞，33岁，曾作为无国界医生组织的医务人员在几内亚埃博拉疫区工作过，也去过西非其他两个疫区国家。22日晚，他曾在纽约乘坐地铁从布鲁克林到曼哈顿，然后乘出租车回家。由于出现高热和胃肠道不适，他于23日被纽约市消防局急救队送入医院。

德布拉西奥表示，患者已经接受隔离治疗，所有与他接触过的人正在接受检查。纽约市的医院和卫生部门也已经做好防疫准备。

纽约市政府官员对媒体表示，斯潘塞17日回到纽约，当时并无症状。他后来坐过地铁，乘过出租车，还去过保龄球馆和公园。不少当地媒体认为，政府在此期间对这一来自西非埃博拉疫区的人没有采取必要的监控措施，让人感到难以理解。





