查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第28版 环球时局 ·图文：“斧头男”纽约街头袭警 ·广告 ·加拿大闯议会枪手是个怪人 ·日新任经产大臣被曝持有东电股票 ·纽约确诊首例埃博拉病例 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：“斧头男”纽约街头袭警 · 广告 · 加拿大闯议会枪手是个怪人 · 日新任经产大臣被曝持有东电股票 · 纽约确诊首例埃博拉病例 28 环球时局 2014.10.25 星期六 一波未平一波又起 日新任经产大臣被曝持有东电股票 楚天都市报讯 据新华社电日本新任经济产业大臣宫泽洋一23日被曝下属在风俗场所公款消费，引发舆论哗然（本报昨日曾作报道）。面对巨大舆论压力，宫泽24日出面表示，他已经斥责手下工作人员，让后者自掏腰包把这笔支出补上。

谁料，一波未平，一波又起。作为经产大臣，宫泽主管日本能源政策以及化解由福岛第一核电站放射性物质泄漏引发的核危机。但媒体披露，宫泽现在依然持有福岛第一核电站运营商东京电力公司的股票。媒体认为，持有东电股票可能影响到宫泽处理核能事务。对此，宫泽回应称，持有股票不会构成利益冲突，他不打算卖出股票。他告诉媒体记者，继续持有东电股票“意味着我作为大臣支持东电”。





