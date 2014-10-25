查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第28版 环球时局 ·图文：“斧头男”纽约街头袭警 ·广告 ·加拿大闯议会枪手是个怪人 ·日新任经产大臣被曝持有东电股票 ·纽约确诊首例埃博拉病例 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：“斧头男”纽约街头袭警 · 广告 · 加拿大闯议会枪手是个怪人 · 日新任经产大臣被曝持有东电股票 · 纽约确诊首例埃博拉病例 28 环球时局 2014.10.25 星期六 加拿大闯议会枪手是个怪人 曾计划前往叙利亚或利比亚 拥有多桩案底 楚天都市报讯 综合新华社、《中国日报》报道一名枪手22日在加拿大首都渥太华制造了震惊全国的恐怖袭击事件（本报昨日曾作报道）。加拿大警方确定，枪手为32岁的加拿大男子迈克尔·泽哈夫－比博，系单独作案。综合多家媒体报道，这名“独狼枪手”来自加拿大魁北克，曾经吸毒，拥有多桩案底。虽然尚不清楚作案动机，但警方称，他此前曾计划前往叙利亚或利比亚，但申请护照受阻，他或许因此制造枪击案泄愤。



枪手或有精神疾病



几年前，泽哈夫－比博曾经在位于温哥华的马斯吉·德萨拉姆清真寺参加宗教活动，并在那里遇到了已经皈依伊斯兰教的戴维·巴瑟斯特。

戴维的父亲约翰·巴瑟斯特说，他开办的家庭工厂经常雇用一些零工，于是让泽哈夫－比博到工厂工作，但泽哈夫－比博只干了两天。

巴瑟斯特认为，泽哈夫－比博制造枪击案不是因为宗教原因，而是因为有精神疾病。“他是个怪人。这个家伙独来独往。他是一个独来独往的疯子。”

渥太华枪击事件后，泽哈夫－比博的母亲苏珊·比博给美联社发了一封电子邮件。苏珊在邮件中说，她对儿子的行为感到气愤，为他所造成的痛苦和惊恐致歉。



哈珀事发时藏身橱柜



议会大楼遭遇恐袭，加拿大总理哈珀的应急表现招致国民不满。据外国媒体10月24日报道，事发时藏身橱柜，事后汇报会上“不忘美酒”，哈珀被批在国家面临紧急情况时不负责任。

消息人士称，枪手22日闯入议会大楼疯狂扫射之时，哈珀没有在第一时间被安全转移出去，而是在大楼会议室的一个橱柜里躲了大约15分钟。

这名消息人士称，有人知道会议室里有一个隐蔽的橱柜，所以让哈珀藏身其中，“当时大家都以为哈珀早就被安全转移出去了，所以后来他从橱柜里出来时，许多议员吃了一惊”。

事发后，哈珀与加拿大皇家骑警队总监鲍勃·保尔森举行紧急汇报会，镜头捕捉到哈珀的手边有一杯还未喝完的红酒。这随即引发加拿大民众在社交媒体上的激烈讨论，其中不乏批评讥讽之声。





