图文：“斧头男”纽约街头袭警广告加拿大闯议会枪手是个怪人日新任经产大臣被曝持有东电股票纽约确诊首例埃博拉病例
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 第28版 环球时局
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·纽约确诊首例埃博拉病例
楚天都市报电子版
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28 环球时局 2014.10.25 星期六
加拿大闯议会枪手是个怪人
曾计划前往叙利亚或利比亚 拥有多桩案底
    楚天都市报讯 综合新华社、《中国日报》报道一名枪手22日在加拿大首都渥太华制造了震惊全国的恐怖袭击事件（本报昨日曾作报道）。加拿大警方确定，枪手为32岁的加拿大男子迈克尔·泽哈夫－比博，系单独作案。综合多家媒体报道，这名“独狼枪手”来自加拿大魁北克，曾经吸毒，拥有多桩案底。虽然尚不清楚作案动机，但警方称，他此前曾计划前往叙利亚或利比亚，但申请护照受阻，他或许因此制造枪击案泄愤。

    枪手或有精神疾病

    几年前，泽哈夫－比博曾经在位于温哥华的马斯吉·德萨拉姆清真寺参加宗教活动，并在那里遇到了已经皈依伊斯兰教的戴维·巴瑟斯特。
    戴维的父亲约翰·巴瑟斯特说，他开办的家庭工厂经常雇用一些零工，于是让泽哈夫－比博到工厂工作，但泽哈夫－比博只干了两天。
    巴瑟斯特认为，泽哈夫－比博制造枪击案不是因为宗教原因，而是因为有精神疾病。“他是个怪人。这个家伙独来独往。他是一个独来独往的疯子。”
    渥太华枪击事件后，泽哈夫－比博的母亲苏珊·比博给美联社发了一封电子邮件。苏珊在邮件中说，她对儿子的行为感到气愤，为他所造成的痛苦和惊恐致歉。

    哈珀事发时藏身橱柜

    议会大楼遭遇恐袭，加拿大总理哈珀的应急表现招致国民不满。据外国媒体10月24日报道，事发时藏身橱柜，事后汇报会上“不忘美酒”，哈珀被批在国家面临紧急情况时不负责任。
    消息人士称，枪手22日闯入议会大楼疯狂扫射之时，哈珀没有在第一时间被安全转移出去，而是在大楼会议室的一个橱柜里躲了大约15分钟。
    这名消息人士称，有人知道会议室里有一个隐蔽的橱柜，所以让哈珀藏身其中，“当时大家都以为哈珀早就被安全转移出去了，所以后来他从橱柜里出来时，许多议员吃了一惊”。
    事发后，哈珀与加拿大皇家骑警队总监鲍勃·保尔森举行紧急汇报会，镜头捕捉到哈珀的手边有一杯还未喝完的红酒。这随即引发加拿大民众在社交媒体上的激烈讨论，其中不乏批评讥讽之声。


   