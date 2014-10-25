图文：“斧头男”纽约街头袭警广告加拿大闯议会枪手是个怪人日新任经产大臣被曝持有东电股票纽约确诊首例埃博拉病例
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 第28版 环球时局
·图文：“斧头男”纽约街头袭警
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·加拿大闯议会枪手是个怪人
·日新任经产大臣被曝持有东电股票
·纽约确诊首例埃博拉病例
楚天都市报电子版
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28 环球时局 2014.10.25 星期六
图文：“斧头男”纽约街头袭警
警方正调查是否与伊斯兰国有关
    楚天都市报讯 图为：视频截图
    图为：案发现场 中新社发

    据新华社电美国纽约市皇后区街头23日上演血腥一幕：一名男子手持斧头袭警，致使两名警察受伤。
    纽约市警察局证实，当天下午2时许，4名年轻警察在步行巡逻时碰上一名摄影师，后者希望为他们拍照。突然间，一名穿绿色帽衫的男子闯了过来，挥舞着斧头向警察砍去，砍伤一名警察的右臂和另一名警察的头部，另外两名警察拔枪击毙这名男子。两名受伤的警察正在医院接受治疗，其中一人情况危急。
    警方没有透露“斧头男”的身份，只说他大约32岁。警方正在调查这起案件是否与极端武装“伊斯兰国”相关。这一组织先前呼吁支持者在美国本土发动“独狼”行动。


 