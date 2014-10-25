查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第28版 环球时局 ·图文：“斧头男”纽约街头袭警 ·广告 ·加拿大闯议会枪手是个怪人 ·日新任经产大臣被曝持有东电股票 ·纽约确诊首例埃博拉病例 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：“斧头男”纽约街头袭警 · 广告 · 加拿大闯议会枪手是个怪人 · 日新任经产大臣被曝持有东电股票 · 纽约确诊首例埃博拉病例 28 环球时局 2014.10.25 星期六 图文：“斧头男”纽约街头袭警 警方正调查是否与伊斯兰国有关 楚天都市报讯 图为：视频截图

图为：案发现场 中新社发



据新华社电美国纽约市皇后区街头23日上演血腥一幕：一名男子手持斧头袭警，致使两名警察受伤。

纽约市警察局证实，当天下午2时许，4名年轻警察在步行巡逻时碰上一名摄影师，后者希望为他们拍照。突然间，一名穿绿色帽衫的男子闯了过来，挥舞着斧头向警察砍去，砍伤一名警察的右臂和另一名警察的头部，另外两名警察拔枪击毙这名男子。两名受伤的警察正在医院接受治疗，其中一人情况危急。

警方没有透露“斧头男”的身份，只说他大约32岁。警方正在调查这起案件是否与极端武装“伊斯兰国”相关。这一组织先前呼吁支持者在美国本土发动“独狼”行动。





