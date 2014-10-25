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环球时局
2014.10.25 星期六
图文：“斧头男”纽约街头袭警
警方正调查是否与伊斯兰国有关
楚天都市报讯 图为：视频截图
图为：案发现场 中新社发
据新华社电美国纽约市皇后区街头23日上演血腥一幕：一名男子手持斧头袭警，致使两名警察受伤。
纽约市警察局证实，当天下午2时许，4名年轻警察在步行巡逻时碰上一名摄影师，后者希望为他们拍照。突然间，一名穿绿色帽衫的男子闯了过来，挥舞着斧头向警察砍去，砍伤一名警察的右臂和另一名警察的头部，另外两名警察拔枪击毙这名男子。两名受伤的警察正在医院接受治疗，其中一人情况危急。
警方没有透露“斧头男”的身份，只说他大约32岁。警方正在调查这起案件是否与极端武装“伊斯兰国”相关。这一组织先前呼吁支持者在美国本土发动“独狼”行动。