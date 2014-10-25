图文：围棋为妻 桥牌是红颜图文：功力谁更强 场上见真章广告：湖北手机报成足死磕永昌卓尔且战且看简讯
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 第27版 竞技看台
·图文：围棋为妻 桥牌是红颜
·图文：功力谁更强 场上见真章
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·成足死磕永昌卓尔且战且看
·简讯
楚天都市报电子版
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27 竞技看台 2014.10.25 星期六
简讯
    楚天都市报讯 ●NBA常规赛即将开打，但湖人队方面却传来不利的消息：球队控卫史蒂夫·纳什将因背伤复发而缺席整个赛季，这名年过四十的老将的职业生涯也因此充满了变数。


   