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 第27版 竞技看台
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楚天都市报电子版
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27 竞技看台 2014.10.25 星期六
冲超悬念或将今揭晓
成足死磕永昌卓尔且战且看
    楚天都市报讯 本报延吉电（记者蔡毅）今日中甲联赛第29轮的较量将全面打响，在延边队已提前降级、重庆力帆提前两轮夺冠冲超的背景下，下一个冲超球队和降级球队极有可能在本轮揭晓。
    冲超方面，积53分的石家庄永昌、积51分的武汉卓尔、积49分的北京八喜都有可能。石家庄永昌本轮对阵积分倒数第二的弱旅成都天诚，石家庄永昌只有取胜才能重新掌握冲超主动权。但成都天诚队绝不会甘心当送分童子，在与倒数第三的河北中基队相差6分的情况下，如果本轮再输，成都天诚队将提前降级——这是一场名副其实的冲超与保级之战，双方谁也输不起，成都天诚必定会死磕永昌争胜。
    排名第三的卓尔与永昌相差2分，本轮对手是倒数第一、提前降级的延边队，3分几乎到手。如果永昌“遭遇不测”，则卓尔拿下延边队后冲超希望大增。
    温馨提示：本报记者将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com/）为您文字直播卓尔本场比赛。


   