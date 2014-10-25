查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第27版 竞技看台 ·图文：围棋为妻 桥牌是红颜 ·图文：功力谁更强 场上见真章 ·广告：湖北手机报 ·成足死磕永昌卓尔且战且看 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：围棋为妻 桥牌是红颜 · 图文：功力谁更强 场上见真章 · 广告：湖北手机报 · 成足死磕永昌卓尔且战且看 · 简讯 27 竞技看台 2014.10.25 星期六 冲超悬念或将今揭晓 成足死磕永昌卓尔且战且看 楚天都市报讯 本报延吉电（记者蔡毅）今日中甲联赛第29轮的较量将全面打响，在延边队已提前降级、重庆力帆提前两轮夺冠冲超的背景下，下一个冲超球队和降级球队极有可能在本轮揭晓。

冲超方面，积53分的石家庄永昌、积51分的武汉卓尔、积49分的北京八喜都有可能。石家庄永昌本轮对阵积分倒数第二的弱旅成都天诚，石家庄永昌只有取胜才能重新掌握冲超主动权。但成都天诚队绝不会甘心当送分童子，在与倒数第三的河北中基队相差6分的情况下，如果本轮再输，成都天诚队将提前降级——这是一场名副其实的冲超与保级之战，双方谁也输不起，成都天诚必定会死磕永昌争胜。

排名第三的卓尔与永昌相差2分，本轮对手是倒数第一、提前降级的延边队，3分几乎到手。如果永昌“遭遇不测”，则卓尔拿下延边队后冲超希望大增。

温馨提示：本报记者将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com/）为您文字直播卓尔本场比赛。





