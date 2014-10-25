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简讯
27
竞技看台
2014.10.25 星期六
皇马巴萨今夜奢华碰撞
图文：功力谁更强 场上见真章
楚天都市报讯 又到了欧洲足坛乃至国际足坛最具有话题的西班牙德比时间。北京时间今日23时59分，巴萨将做客伯纳乌与皇马进行一场西甲焦点战，这场奢华碰撞除必不可少的梅西战C罗主题外，还有不少新悬念值得关注——当然，两队球员与教练超13亿欧元的总身价，也让“土豪”们的大战令人兴奋。
悬念1
梅西能否加冕西甲射手王
梅西在19日打入西甲生涯第250球，而西甲历史上总进球纪录是251个。
梅西只要能在伯纳乌进一球就追平历史纪录，进两球就彻底封王。西甲职业联盟甚至准备在梅西打破纪录后暂停比赛向他致敬。梅西在死敌地盘封王？想想都令人兴奋。
悬念2
巴萨能否力保不失球金身
凭借着近期的一波5连胜，皇马在积分榜上已升至第3位，与巴萨的分差仅有4分。面对天时地利人和的皇马，本赛季还未尝败绩的巴萨后防线将会遭遇重大考验。
西甲联赛开赛8轮，巴萨一改往日攻强守弱的形象，保持一球未失；反倒是常常以防守反击示人的皇马攻势如潮地打入30球，成了西甲攻击力之冠。西甲两强突然间玩了一次乾坤大挪移，倒是令人颇不适应。本赛季西甲防守最好的巴萨，如何抵御西甲进攻最强的皇马，这一战倒是要看看两强功力到底哪家强了。
悬念3
史上最贵对决谁笑到最后
根据西班牙媒体计算，今年的西班牙德比堪称史上最昂贵一次——两队球员与教练超13亿欧元的总身价，令人兴奋。
当然，和过去C罗与梅西的对话相比，经历了上赛季“C罗+贝尔”VS“梅西+内马尔”的全新模式，本赛季的“国家德比”再次升级。因在巴西世界杯中咬人，苏亚雷斯被国际足联禁赛4个月，巧合的是，他的复出首秀竟然是世界瞩目的“国家德比”，这也就意味着巴萨的“MSN“组合将在今晚中正式亮相，而如果贝尔能如期登场，那“MSN”与“BBC”的过招无疑是焦点中的焦点。 记者郭晓明
今日23:59CCTV5
皇马VS巴萨