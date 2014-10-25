查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第27版 竞技看台 ·图文：围棋为妻 桥牌是红颜 ·图文：功力谁更强 场上见真章 ·广告：湖北手机报 ·成足死磕永昌卓尔且战且看 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：围棋为妻 桥牌是红颜 · 图文：功力谁更强 场上见真章 · 广告：湖北手机报 · 成足死磕永昌卓尔且战且看 · 简讯 27 竞技看台 2014.10.25 星期六 皇马巴萨今夜奢华碰撞 图文：功力谁更强 场上见真章 楚天都市报讯 又到了欧洲足坛乃至国际足坛最具有话题的西班牙德比时间。北京时间今日23时59分，巴萨将做客伯纳乌与皇马进行一场西甲焦点战，这场奢华碰撞除必不可少的梅西战C罗主题外，还有不少新悬念值得关注——当然，两队球员与教练超13亿欧元的总身价，也让“土豪”们的大战令人兴奋。



悬念1

梅西能否加冕西甲射手王



梅西在19日打入西甲生涯第250球，而西甲历史上总进球纪录是251个。

梅西只要能在伯纳乌进一球就追平历史纪录，进两球就彻底封王。西甲职业联盟甚至准备在梅西打破纪录后暂停比赛向他致敬。梅西在死敌地盘封王？想想都令人兴奋。



悬念2

巴萨能否力保不失球金身



凭借着近期的一波5连胜，皇马在积分榜上已升至第3位，与巴萨的分差仅有4分。面对天时地利人和的皇马，本赛季还未尝败绩的巴萨后防线将会遭遇重大考验。

西甲联赛开赛8轮，巴萨一改往日攻强守弱的形象，保持一球未失；反倒是常常以防守反击示人的皇马攻势如潮地打入30球，成了西甲攻击力之冠。西甲两强突然间玩了一次乾坤大挪移，倒是令人颇不适应。本赛季西甲防守最好的巴萨，如何抵御西甲进攻最强的皇马，这一战倒是要看看两强功力到底哪家强了。



悬念3

史上最贵对决谁笑到最后



根据西班牙媒体计算，今年的西班牙德比堪称史上最昂贵一次——两队球员与教练超13亿欧元的总身价，令人兴奋。

当然，和过去C罗与梅西的对话相比，经历了上赛季“C罗+贝尔”VS“梅西+内马尔”的全新模式，本赛季的“国家德比”再次升级。因在巴西世界杯中咬人，苏亚雷斯被国际足联禁赛4个月，巧合的是，他的复出首秀竟然是世界瞩目的“国家德比”，这也就意味着巴萨的“MSN“组合将在今晚中正式亮相，而如果贝尔能如期登场，那“MSN”与“BBC”的过招无疑是焦点中的焦点。 记者郭晓明



今日23:59CCTV5

皇马VS巴萨





