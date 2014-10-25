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本报记者马明玉发自三亚



日前，世界桥牌锦标赛在海南三亚渐入尾声，在这项赛事创办52年后首次走进中国时，打了近50年桥牌的棋圣聂卫平也来到三亚，全程观战并担任央视与联众网直播解说嘉宾。接受直肠癌手术后，以非参赛选手的身份奔走于围棋和桥牌的各种赛事，让聂老颇为满足，“如果用一句话来总结这两个项目于我的意义，围棋是老婆，桥牌是红颜知己。”



乐观从未把自己当病人



与手术后首次公开亮相时相比，现在的聂卫平显得精神饱满，身材也有所恢复。“我原先体重160斤，后来因为患病降到120斤，现在恢复到140斤了。6月份买了一套西装，当时还很合适，现在已经穿不下了。”和本报记者相邻而坐，聂老一边吃着烧鳗鱼饭，一边聊了起来。

以前大块吃肉大口喝酒是聂卫平的生活常态，显然这样的饮食方式不适合一个接受了癌症手术的人。“酒照喝肉照吃，不过要控制量。要是很多人聚在一起，也会多喝一点，昨晚跟一些朋友聚在一起就喝了不少。”与此前相比，现在的生活状态在聂老看来就像“潺潺小溪”，平静安逸，“从心态上来说，我不觉得自己是个病人。”



术后先提围棋又念桥牌



聂卫平拥有一颗大心脏，手术当天，还没打麻醉他就先睡着了，“从下午2点被推出手术室到晚上10点多，我才完全清醒。后来家人告诉我，下午4点多我醒了一次，说了两句话，第一句话的内容是围棋，第二句是桥牌。”

从14岁开始接触桥牌，聂卫平与桥牌结缘近50年，桥牌世锦赛首次来到中国，他自然不能错过。对于自己的桥牌水平，聂老很自信：“如果不是身体影响，我能代表国家队参赛。”

近50年的桥牌之情让聂卫平难以割舍，但围棋也成就了如今众人所知的聂卫平。聂卫平坦言，围棋生涯并非最完美，但却相当完美。“我没有拿到世界冠军，但我培养出了很多世界冠军，所以并不遗憾。”



或在鄂圆精英培训心愿



作为现任围甲鄂军总教练，聂卫平对于湖北围棋寄予厚望，“其实湖北有好的围棋教练，中小学围棋氛围很好，培养出优秀年轻棋手不难。”

面对记者，聂卫平透露，目前正在筹备一个围棋精英培训机构，而这一心愿得到了湖北洪湖三民俱乐部的支持，“我想以我的名字开办一个培训机构，把我的经验、理念和信念传授给顶尖的围棋晚辈。”





