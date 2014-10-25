查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第26版 悦读时代 ·青春咖啡馆（14） ·梦想拼图（16） ·杨澜访谈录（17） ·每日好节目荟萃荧屏间 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 青春咖啡馆（14） · 梦想拼图（16） · 杨澜访谈录（17） · 每日好节目荟萃荧屏间 26 悦读时代 2014.10.25 星期六 每日好节目荟萃荧屏间 楚天都市报讯 中央台

中央台-1

13：13离婚前规则

20：05星光大道

中央台-4

13：42打狗棍（69－70）

19：15青果巷（33）

中央台-6

18：30故事片：非狐外

传

20：15故事片：盲探

中央台-8

19：00大秦帝国（一）

22：39复仇（32、33）

中央台-11

19：20京剧：文姬归汉

本地

湖北卫视

19：33绝地枪王（1－2）

湖北电视综合频道

19：55八仙前传

武汉台-1

20：47嘎子兄弟抗战记

武汉台－2

20：25不是不想嫁

武汉教育电视台

22:40纪录

23:00档案

外省节目荟萃

北京卫视

19：33我是演说家

上海东方卫视

19：30半路父子

辽宁卫视

19：35猛兽列车

吉林卫视

19：36绝地枪王（1－2）

湖南卫视

19：30因为爱情有奇迹

江苏卫视

19：30剑侠（13－14）

安徽卫视

19：33兄弟,兄弟

山东卫视

19：30穿越火线

福建东南卫视

19：35幸福36计

江西卫视

19：35错婚

广东卫视

19：35不是不想嫁

广西卫视

19：33恋恋不忘

四川卫视

19：35雪豹坚强岁月

贵州卫视

19：35剑侠（13－14）

云南卫视

19：35美丽的契约

西藏卫视

20：03小儿难养

陕西卫视

19：33丝绸之路国际电

影节闭幕式

甘肃卫视

19：30全景中超

新疆卫视

19：30野鸭子（二）

（致读者：节目如有变

动，请以各台当天播出

为准）





