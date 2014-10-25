查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第26版 悦读时代 ·青春咖啡馆（14） ·梦想拼图（16） ·杨澜访谈录（17） ·每日好节目荟萃荧屏间 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 青春咖啡馆（14） · 梦想拼图（16） · 杨澜访谈录（17） · 每日好节目荟萃荧屏间 26 悦读时代 2014.10.25 星期六 杨澜访谈录（17） 楚天都市报讯 什么是流行，什么是摇滚，都是人造出来的概念而已



杨澜：你这些年在商业上的成功，会不会让摇滚圈的人对你看不顺眼？就是说你成天混迹于这些流行歌手当中，上这些晚会，你已经是某种异类了？

汪峰：一直都有，到了这两张好多了，因为他们看到我的作品真的更犀利了。从一开始很多人骂我，很不理解，很怀疑，说我是摇滚乐的叛徒什么的。我站在任何你们认为一个摇滚歌手就不应该去的舞台上的时候，我的人格没变。

杨澜：其实有钱没钱，或者说这种所谓的成功与否，只是把你原来有的某种东西放大了。但是你有就是有，没有就是没有。什么是流行，什么是摇滚，都是人造出来的概念而已。

汪峰：没错。

杨澜：这个专辑给我一种不一样印象的，除了无论是表达自己理想，还是表达对社会关切的这些歌曲以外，还有一些表达亲情的东西，其中特别是那首《爸爸》，让很多人感动。你父亲是2007年去世的，要隔这么多年才能写一首给他的歌吗？

汪峰：他去世之后，我就想写，但是我觉得我没准备好，一定要能够完全表达和代表我心里那个感情的浓度。最后我想到了这个，还原他这种情感最原始的纯度，甚至有点残酷。

歌词中这样写道：那是第一次在你面前放声哭泣，当工人把你身上的白布掀起，你依然像过去那样的沉默安详，只是再也没有了那些叮咛……

汪峰：我父亲去世的时候，我在丽江雪山音乐节。早晨9点多，我姐姐给我打电话的。

杨澜：他是突然去世的。

汪峰：对。晚上11点钟我到的太平间。就是那个场景，工人把布掀开了，我看到我爸，最终我选择这样地去写一首歌。这首歌时时刻刻都会让我觉得我和父亲特别贴近，而且就算等到我到他这个年龄的时候，我依然会觉得。那一幕历历在目，而且我对他的那种内心真正的依恋，和亲情的那种想念全都再现在这些歌词里面。

汪峰的父亲是海政歌舞团的长号手，也是一名军人。正是在父亲的影响下，汪峰从小便开始练习小提琴，走上了音乐道路。但是汪峰从中央音乐学院毕业后，却选择了摇滚音乐，拒绝了中央芭蕾舞团副首席小提琴师的工作。这也成为父子俩很长一段时间内产生争执和矛盾的焦点。

杨澜：你父亲看到你进入一个那么不确定、不安定，甚至带有某种危险的一个领域。他有没有表达过对你这种选择的认同呢？你们是一直在争吵和冷战中的吗？

汪峰：其实他很早就对我认同了，就算是我前两张专辑出完之后，生活还是特窘迫。他开始对我认同是我写出《晚安北京》那首歌，他觉得，他儿子真的没在瞎搞。我记得后来我妈还跟我说，爸爸觉得这歌写得真不错，有点不太像这个年龄能写的。所以那个时候我知道，其实在他心里是认同的。

如果说作为儿子，汪峰的这首《爸爸》，让我们听到了一对父子之间一种含蓄并且直白的情感表达，那么作为父亲的汪峰，却用另一种不同的感触写下了一首给自己女儿的歌。“突然有一天你就来了，来到这悲伤的大地，从此你将注定了孤独……”

明日请看：爱和人是分开的





