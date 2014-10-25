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你有没有一本梦想纪念簿，上面写着你在走向梦想的过程中，曾经经历过的那些特别的事，就像我现在正在翻开的这一本一样？

你很难想象，一个歌手会跟自己的舞群，在一个世界的巡回演唱会中，培养出多深厚的情感。

你很难想象，一群爱跳舞的人，他们眼中的“舞”，并不是一份工作，也不是一份收入，而是一种狂热，一种对“梦想”的追逐。

我的舞者，都已经跟我合作多年，他们跟我一起成长，走过世界，跟我一起逐梦，面对许多挑战；也跟我一起，在疲惫中偶尔脆弱……最后又一起在那些荣耀的掌声中，彻底复活！

在《舞极限》的排练过程中，发生很多事情。身体的受伤、体能的操练，都是舞者最心甘情愿承受的本分。最煎熬的，是“心”──那阵子，有的舞者家人生病住院；有的人面临分手的情伤……他们嘴巴上不说，怕影响大家的心情，把悲伤压抑成心底的一股低气压。身为伙伴的我们，除了安慰，也只能无奈地看着，他们正在承受的身、心双重煎熬。

也只有跳舞，在那个“舞”的梦想里，尽情挥汗，才能让我们暂时忘记，生命的担忧与伤痛吧！

终于，《舞极限》在台北开始了。

我们把平日的苦练，都化成舞台上的卖力演出。我们按部就班，没有任何一个人出错。精彩、流畅，是我在“那一刻”发生之前，对那场演出的形容……我们在台上跳得汗如雨下，台下的观众看得聚精会神，整个小巨蛋，没有人知道，有什么东西正在开始酝酿凝结……

那是当《舞法舞天》这首歌的音乐响起，我突然想转身，在刹那间，我看见了每个舞者专注的脸……你们都是我的伙伴、我的手足，对不对？！不然你们怎么会那么甘心，压抑了那么多的痛苦，陪我走到这里呢？！

瞬间涌出的感激和感动，让我突然间吼出来：“跟—我—跳！”“那一刻”瞬间发生！

所有的舞者跟我排成一条线，那是本来就有的排程……完全没有预期的，是我们好像连呼吸、精神都突然连在一起，那是所有台上的表演者，瞬间灵魂出窍，汇聚成一个巨大的灵魂！

我们在那个突然形成的“异次元空间”里，不只是手牵手——我们是连心都紧连着心，一起跨越了身体跟内心的极限，跳出了我们所有的热情、梦想，还有压抑了太久的情绪……那是台上所有的舞者，包括我，我们竟然开始边跳边哭，那是兴奋、喜悦的眼泪！是我爬满全身的鸡皮疙瘩……

那是我们在“那一刻”，集体跳出了舞的灵魂！

直到结束，我的身体都还在颤抖。而我相信你们也知道，那是一场精彩得太可怕的演出，因为你们的尖叫、喝彩声，也跟从前我所听过的，完全不一样！

明日请看：和26个工作伙伴





