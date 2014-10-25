查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第25版 人文风景 ·图文：《八月桂花遍地开》好听好看好感人 ·广告 ·300本漂流图书书迷一小时抢完 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：《八月桂花遍地开》好听好 · 广告 · 300本漂流图书书迷一小时抢完 25 人文风景 2014.10.25 星期六 华中图书交易会 300本漂流图书书迷一小时抢完 楚天都市报讯 （记者廖仕祺 实习生施磊）昨日，华中地区最大规模图书交易会在武汉科技会展中心开幕，来自中国各地的400余家出版发行单位携5万多种图书展销。据悉，这是华中图书交易会首次向公众全面开放。

记者从湖北省出版物发行业协会了解到，尽管近年来电商对实体书店和民营书业造成一定冲击，但华中图书交易会始终人气不减，本届交易会吸引来自中国20多个省、市、自治区的1.2万家批发、零售企业到场订货。为了让交易会更接地气，主办方首次在现场开设漂流书屋，每天提供300本漂流图书供市民认领。感兴趣的市民只需登记个人相关信息，便可将自己钟意的漂流书领回家，“市民阅读完认领的图书，既可以选择归还，也可以将它送给朋友，让书继续漂流下去。”

记者在现场看到，首次推出的漂流书屋受到市民热捧，登记处前不一会儿便排起了长队。昨日上午，主办方提供的300本漂流图书，一小时之内便被市民一领而空。





