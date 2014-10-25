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300本漂流图书书迷一小时抢完
25
人文风景
2014.10.25 星期六
华中图书交易会
300本漂流图书书迷一小时抢完
楚天都市报讯 （记者廖仕祺 实习生施磊）昨日，华中地区最大规模图书交易会在武汉科技会展中心开幕，来自中国各地的400余家出版发行单位携5万多种图书展销。据悉，这是华中图书交易会首次向公众全面开放。
记者从湖北省出版物发行业协会了解到，尽管近年来电商对实体书店和民营书业造成一定冲击，但华中图书交易会始终人气不减，本届交易会吸引来自中国20多个省、市、自治区的1.2万家批发、零售企业到场订货。为了让交易会更接地气，主办方首次在现场开设漂流书屋，每天提供300本漂流图书供市民认领。感兴趣的市民只需登记个人相关信息，便可将自己钟意的漂流书领回家，“市民阅读完认领的图书，既可以选择归还，也可以将它送给朋友，让书继续漂流下去。”
记者在现场看到，首次推出的漂流书屋受到市民热捧，登记处前不一会儿便排起了长队。昨日上午，主办方提供的300本漂流图书，一小时之内便被市民一领而空。