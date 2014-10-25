查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第25版 人文风景 ·图文：《八月桂花遍地开》好听好看好感人 ·广告 ·300本漂流图书书迷一小时抢完 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：《八月桂花遍地开》好听好 · 广告 · 300本漂流图书书迷一小时抢完 25 人文风景 2014.10.25 星期六 230人剧组率先入驻琴台 图文：《八月桂花遍地开》好听好看好感人 楚天都市报讯 图为：《八月桂花遍地开》此前曾在汉演出，收获满堂彩 记者佟建国摄



本报记者何君辉 通讯员谭燕



由省歌剧舞剧院创作演出的大型原创民族歌剧《八月桂花遍地开》继15日在湖北剧院成功演出后，于本月19日“入驻”琴台，备战第二届中国歌剧节，也成为歌剧节20台参赛剧目中首台进驻剧场的剧目。在经过5天的装台、合景后，剧组昨日完成首次合成。在29日即将在汉开幕的第二届中国歌剧节上，该剧将打响“头炮”。

记者昨日在琴台大剧院看到，230人的庞大剧组团分工有序，在导演张曼君指挥下，灯光、音响、舞台、演员全力配合，为正式演出打响“热身赛”。



打磨：不到比赛，不揭盖头



这是纯正的歌剧，也是湖北的乡音。半世纪前，由省歌剧舞剧院创作演出的歌剧《洪湖赤卫队》，成为中国歌剧史上家喻户晓的经典。“要想让《八月桂花遍地开》成为下一部经典，就要不断打磨。如今细节方面的改动还在进行中，不到比赛不揭盖头。”该剧导演张曼君对剧目的精益求精有目共睹。

据了解，6月首演季结束后，该剧改动工作一直在紧张进行。最大变动是新增两个唱段，而在整体构架上，更注重人物关系，故事主线更清晰。

“对我来说挑战很大，现在脑海里都是变化的唱词，少则一两个字，多则整句整句的，更加增加了记忆难度。”在休息室，记者看到女主演王庆爽手捧一杯白开水不停地喝，演出临近，首要之职便是保护好嗓子。

“从湖北剧院移师到琴台，舞台的长宽高都变化了，灯光也要随着空间的变动而变化。”该剧灯光设计师邢辛，毕业于中央戏剧学院，参与制作的剧目曾多次获得大奖。他举例，“沉潭”一节中，升降仪器要从台前调整至舞台中央，“偌大的舞台怎么体现出压抑的情绪？灯光要掌握好力度，用力过猛就会天摇地动，与剧情不符。”



目标：好听、好看、好感人



早在首演时，省歌剧舞剧院就打出“《洪湖赤卫队》唱响一方水，《八月桂花遍地开》立起一座山”的口号。该院院长卢向荣坦言，“所有的努力，只希望到时能呈现出一部好作品，能代表湖北、代表新时期中国歌剧的作品。”

导演张曼君的目标更直接：“如果观众看完这部戏后能评价‘好听、好看、好感人’，就是对我们最大的褒奖。”

据了解，27日剧组全体人员将在琴台大剧院进行第一次联排。这几日，所有演职人员从早上9点到晚上10点加班加点，为大赛冲刺。





