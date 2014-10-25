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图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚
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再携手王家卫自信票房必创纪录
24
文娱头条
2014.10.25 星期六
张嘉佳新书将搬上银幕
再携手王家卫自信票房必创纪录
楚天都市报讯 （记者廖仕祺 实习生施磊）昨晚，张嘉佳携新书《让我留在你身边》在武汉大学与学生面对面。此次来汉，张嘉佳还带上了新书主角——爱犬梅茜。在接受记者独家专访时，他透露新书将改编成动画和真人版电影，电影将由他曾合作过的名导王家卫操刀，男神张震将在片中扮演“梅茜他爹”。
张嘉佳的上一部作品《从你的全世界路过》，王家卫买下了其中名篇《摆渡人》的电影改编版权，王家卫更在公开场合赞他是个“好作家”。聊起这位充满神秘色彩的好拍档“墨镜王”，张嘉佳更愿意将他们的合作解释成“两个巨蟹男的惺惺相惜”。如此惺惺相惜，合作自然不会只有一次，张嘉佳透露，此次以爱犬梅茜视角写作的新书，同样将被王家卫搬上大荧幕。
“《导盲犬小Q》和《忠犬八公的故事》感动了那么多观众，中国也应该有一部这么温情的电影。”对于这部电影的票房，张嘉佳信心十足，“两代文青的粉丝联手，票房一定会创新的纪录。”