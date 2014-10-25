图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚电影公社广告再携手王家卫自信票房必创纪录
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 第24版 文娱头条
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·再携手王家卫自信票房必创纪录
楚天都市报电子版
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24 文娱头条 2014.10.25 星期六
张嘉佳新书将搬上银幕
再携手王家卫自信票房必创纪录
    楚天都市报讯 （记者廖仕祺 实习生施磊）昨晚，张嘉佳携新书《让我留在你身边》在武汉大学与学生面对面。此次来汉，张嘉佳还带上了新书主角——爱犬梅茜。在接受记者独家专访时，他透露新书将改编成动画和真人版电影，电影将由他曾合作过的名导王家卫操刀，男神张震将在片中扮演“梅茜他爹”。
    张嘉佳的上一部作品《从你的全世界路过》，王家卫买下了其中名篇《摆渡人》的电影改编版权，王家卫更在公开场合赞他是个“好作家”。聊起这位充满神秘色彩的好拍档“墨镜王”，张嘉佳更愿意将他们的合作解释成“两个巨蟹男的惺惺相惜”。如此惺惺相惜，合作自然不会只有一次，张嘉佳透露，此次以爱犬梅茜视角写作的新书，同样将被王家卫搬上大荧幕。
    “《导盲犬小Q》和《忠犬八公的故事》感动了那么多观众，中国也应该有一部这么温情的电影。”对于这部电影的票房，张嘉佳信心十足，“两代文青的粉丝联手，票房一定会创新的纪录。”


   