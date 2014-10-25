查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第24版 文娱头条 ·图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚电影公社 ·广告 ·再携手王家卫自信票房必创纪录 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚 · 广告 · 再携手王家卫自信票房必创纪录 24 文娱头条 2014.10.25 星期六 张嘉佳新书将搬上银幕 再携手王家卫自信票房必创纪录 楚天都市报讯 （记者廖仕祺 实习生施磊）昨晚，张嘉佳携新书《让我留在你身边》在武汉大学与学生面对面。此次来汉，张嘉佳还带上了新书主角——爱犬梅茜。在接受记者独家专访时，他透露新书将改编成动画和真人版电影，电影将由他曾合作过的名导王家卫操刀，男神张震将在片中扮演“梅茜他爹”。

张嘉佳的上一部作品《从你的全世界路过》，王家卫买下了其中名篇《摆渡人》的电影改编版权，王家卫更在公开场合赞他是个“好作家”。聊起这位充满神秘色彩的好拍档“墨镜王”，张嘉佳更愿意将他们的合作解释成“两个巨蟹男的惺惺相惜”。如此惺惺相惜，合作自然不会只有一次，张嘉佳透露，此次以爱犬梅茜视角写作的新书，同样将被王家卫搬上大荧幕。

“《导盲犬小Q》和《忠犬八公的故事》感动了那么多观众，中国也应该有一部这么温情的电影。”对于这部电影的票房，张嘉佳信心十足，“两代文青的粉丝联手，票房一定会创新的纪录。”





