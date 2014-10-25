图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚电影公社广告再携手王家卫自信票房必创纪录
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 第24版 文娱头条
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楚天都市报电子版
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24 文娱头条 2014.10.25 星期六
摩根弗里曼 妮可基德曼 “美国队长”来华参加高尔夫球比赛
图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚电影公社
    楚天都市报讯 图为：杨千嬅和克里斯埃文斯﹙右﹚
    图为：周杰伦
    图为：摩根弗里曼（右）

    本报记者戎钰发自海口

    不打乒乓，不打麻将，中国娱乐圈和好莱坞的最新式“体育外交”，打的是高尔夫。
    昨日，2014高尔夫世界明星赛在海口开幕，该比赛以“混搭”娱乐明星、体育明星和专业高尔夫球运动员闻名，每届都邀请不少知名艺人参赛。今年共襄盛举的娱乐方阵尤其壮观：由奥斯卡影帝、好莱坞老戏骨摩根弗里曼与奥斯卡影后、著名女星妮可基德曼领衔的好莱坞军团，以及冯小刚、陈道明等带队的中国明星队都要上场挥杆。更值得一提的是，今年开幕式在位于海口的冯小刚电影公社举行，各明星对冯小刚的这个“家”赞不绝口，妮可基德曼甚至表态：希望有机会在这儿拍电影。

    冯导的基地成了香饽饽

    冯小刚电影公社建成之时曾邀媒体参观，当时不少记者认为，这个电影拍摄基地规模不大，位置太偏，想吸引大咖莅临有点难。孰料言犹在耳，没几个月连奥斯卡班子都来了。
    明星赛主办方也是电影公社投资方，所以球赛开幕式选在电影公社的“老北京街”里举行。而当摩根弗里曼、妮可基德曼、凭借《美国队长》红遍全球的克里斯埃文斯等人走进街里，立刻被复古又摩登的老北京风貌给震住，“amazing”、“fabulous”、“great”等表示“极好”的赞叹词次第被丢出来。头回来电影公社做客的陈道明则当场和冯小刚约定：“我们俩一定要来这儿拍一部电影，说好了！”

    周杰伦去哪儿都被问婚否

    虽然一现身就主动承认“更爱打篮球，对高尔夫懂得不多”，但亚洲音乐小天王周杰伦的出现还是让粉丝们惊喜到尖叫。而听到周杰伦被媒体追问婚否时，粉丝们一边生气一边也好奇地等着答案。这半年来被逼问过几百次这个问题的周杰伦明显有备而来，说了很多个字，“我虽然是艺人，但也是平凡人，也很向往这一步，希望带着全家一起出去玩，如果有小朋友的话，还可以看我的演唱会，还是不要太晚婚，不要跟小朋友的距离太远”，但就是没有直接回答问题。


   