查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第24版 文娱头条 ·图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚电影公社 ·广告 ·再携手王家卫自信票房必创纪录 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚 · 广告 · 再携手王家卫自信票房必创纪录 24 文娱头条 2014.10.25 星期六 摩根弗里曼 妮可基德曼 “美国队长”来华参加高尔夫球比赛 图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚电影公社 楚天都市报讯 图为：杨千嬅和克里斯埃文斯﹙右﹚

图为：周杰伦

图为：摩根弗里曼（右）



本报记者戎钰发自海口



不打乒乓，不打麻将，中国娱乐圈和好莱坞的最新式“体育外交”，打的是高尔夫。

昨日，2014高尔夫世界明星赛在海口开幕，该比赛以“混搭”娱乐明星、体育明星和专业高尔夫球运动员闻名，每届都邀请不少知名艺人参赛。今年共襄盛举的娱乐方阵尤其壮观：由奥斯卡影帝、好莱坞老戏骨摩根弗里曼与奥斯卡影后、著名女星妮可基德曼领衔的好莱坞军团，以及冯小刚、陈道明等带队的中国明星队都要上场挥杆。更值得一提的是，今年开幕式在位于海口的冯小刚电影公社举行，各明星对冯小刚的这个“家”赞不绝口，妮可基德曼甚至表态：希望有机会在这儿拍电影。



冯导的基地成了香饽饽



冯小刚电影公社建成之时曾邀媒体参观，当时不少记者认为，这个电影拍摄基地规模不大，位置太偏，想吸引大咖莅临有点难。孰料言犹在耳，没几个月连奥斯卡班子都来了。

明星赛主办方也是电影公社投资方，所以球赛开幕式选在电影公社的“老北京街”里举行。而当摩根弗里曼、妮可基德曼、凭借《美国队长》红遍全球的克里斯埃文斯等人走进街里，立刻被复古又摩登的老北京风貌给震住，“amazing”、“fabulous”、“great”等表示“极好”的赞叹词次第被丢出来。头回来电影公社做客的陈道明则当场和冯小刚约定：“我们俩一定要来这儿拍一部电影，说好了！”



周杰伦去哪儿都被问婚否



虽然一现身就主动承认“更爱打篮球，对高尔夫懂得不多”，但亚洲音乐小天王周杰伦的出现还是让粉丝们惊喜到尖叫。而听到周杰伦被媒体追问婚否时，粉丝们一边生气一边也好奇地等着答案。这半年来被逼问过几百次这个问题的周杰伦明显有备而来，说了很多个字，“我虽然是艺人，但也是平凡人，也很向往这一步，希望带着全家一起出去玩，如果有小朋友的话，还可以看我的演唱会，还是不要太晚婚，不要跟小朋友的距离太远”，但就是没有直接回答问题。





