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24
文娱头条
2014.10.25 星期六
摩根弗里曼 妮可基德曼 “美国队长”来华参加高尔夫球比赛
图文：奥斯卡影帝影后做客冯小刚电影公社
楚天都市报讯 图为：杨千嬅和克里斯埃文斯﹙右﹚
图为：周杰伦
图为：摩根弗里曼（右）
本报记者戎钰发自海口
不打乒乓，不打麻将，中国娱乐圈和好莱坞的最新式“体育外交”，打的是高尔夫。
昨日，2014高尔夫世界明星赛在海口开幕，该比赛以“混搭”娱乐明星、体育明星和专业高尔夫球运动员闻名，每届都邀请不少知名艺人参赛。今年共襄盛举的娱乐方阵尤其壮观：由奥斯卡影帝、好莱坞老戏骨摩根弗里曼与奥斯卡影后、著名女星妮可基德曼领衔的好莱坞军团，以及冯小刚、陈道明等带队的中国明星队都要上场挥杆。更值得一提的是，今年开幕式在位于海口的冯小刚电影公社举行，各明星对冯小刚的这个“家”赞不绝口，妮可基德曼甚至表态：希望有机会在这儿拍电影。
冯导的基地成了香饽饽
冯小刚电影公社建成之时曾邀媒体参观，当时不少记者认为，这个电影拍摄基地规模不大，位置太偏，想吸引大咖莅临有点难。孰料言犹在耳，没几个月连奥斯卡班子都来了。
明星赛主办方也是电影公社投资方，所以球赛开幕式选在电影公社的“老北京街”里举行。而当摩根弗里曼、妮可基德曼、凭借《美国队长》红遍全球的克里斯埃文斯等人走进街里，立刻被复古又摩登的老北京风貌给震住，“amazing”、“fabulous”、“great”等表示“极好”的赞叹词次第被丢出来。头回来电影公社做客的陈道明则当场和冯小刚约定：“我们俩一定要来这儿拍一部电影，说好了！”
周杰伦去哪儿都被问婚否
虽然一现身就主动承认“更爱打篮球，对高尔夫懂得不多”，但亚洲音乐小天王周杰伦的出现还是让粉丝们惊喜到尖叫。而听到周杰伦被媒体追问婚否时，粉丝们一边生气一边也好奇地等着答案。这半年来被逼问过几百次这个问题的周杰伦明显有备而来，说了很多个字，“我虽然是艺人，但也是平凡人，也很向往这一步，希望带着全家一起出去玩，如果有小朋友的话，还可以看我的演唱会，还是不要太晚婚，不要跟小朋友的距离太远”，但就是没有直接回答问题。