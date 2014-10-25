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 第23版 创富之门
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·加拿大教授期待高端滤膜“光谷造”
楚天都市报电子版
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23 创富之门 2014.10.25 星期六
加拿大教授期待高端滤膜“光谷造”
    楚天都市报讯 （记者张颖 通讯员马秀佳）经过3天激烈角逐，由国家科技部、教育部等部委主办的中国创新创业大赛行业总决赛——先进制造行业赛，昨日在武汉光谷收官。
    最终，西安铂力特激光成形技术有限公司，以及来自深圳的手术机器人团队分别夺得企业组和团队组第一名，各自获得20万和10万元奖金。
    遗憾的是，武汉没有团队进入前三名，主办方称，主要是不少武汉制造业公司的参赛意识不足，怕耽误精力，其实创业大赛不仅对获奖团队有配套政策和资金支持，还会有融资、商业模式培训等智力支持。
    “我很期待与光谷生物城交流，希望把高端滤膜项目落户光谷。”昨日，加拿大西安大略大学终身教授杨军携高端滤膜项目，获得团队组第二名。据介绍，滤膜的全球市场在2012年大约165亿美金，预计在2017年将达到257亿美金。
    “我们应用最前沿的纳微米技术，制备在高精细化工、医疗、生物制药、环境监测（如PM2.5）、食品、饮料及水处理等领域有广泛应用的高端滤膜及组件。”杨军说，看好光谷的发展潜力和相关产业配套优势。


   