查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 创富之门 ·广告 ·图文：深加工让一条鱼身价涨了40倍 ·加拿大教授期待高端滤膜“光谷造” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告 · 图文：深加工让一条鱼身价涨了4 · 加拿大教授期待高端滤膜“光谷造 23 创富之门 2014.10.25 星期六 加拿大教授期待高端滤膜“光谷造” 楚天都市报讯 （记者张颖 通讯员马秀佳）经过3天激烈角逐，由国家科技部、教育部等部委主办的中国创新创业大赛行业总决赛——先进制造行业赛，昨日在武汉光谷收官。

最终，西安铂力特激光成形技术有限公司，以及来自深圳的手术机器人团队分别夺得企业组和团队组第一名，各自获得20万和10万元奖金。

遗憾的是，武汉没有团队进入前三名，主办方称，主要是不少武汉制造业公司的参赛意识不足，怕耽误精力，其实创业大赛不仅对获奖团队有配套政策和资金支持，还会有融资、商业模式培训等智力支持。

“我很期待与光谷生物城交流，希望把高端滤膜项目落户光谷。”昨日，加拿大西安大略大学终身教授杨军携高端滤膜项目，获得团队组第二名。据介绍，滤膜的全球市场在2012年大约165亿美金，预计在2017年将达到257亿美金。

“我们应用最前沿的纳微米技术，制备在高精细化工、医疗、生物制药、环境监测（如PM2.5）、食品、饮料及水处理等领域有广泛应用的高端滤膜及组件。”杨军说，看好光谷的发展潜力和相关产业配套优势。





