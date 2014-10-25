查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 创富之门 ·广告 ·图文：深加工让一条鱼身价涨了40倍 ·加拿大教授期待高端滤膜“光谷造” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告 · 图文：深加工让一条鱼身价涨了4 · 加拿大教授期待高端滤膜“光谷造 23 创富之门 2014.10.25 星期六 鱼鳞鱼皮鱼骨全利用 整条鱼仅丢弃一个胆 图文：深加工让一条鱼身价涨了40倍 楚天都市报讯 图为：工人正在加工水产制品



本报记者李晓琴



昨日凌晨，在武汉江夏区大桥新区国家农业科技园内，梁子湖水产加工公司的车间里灯火通明。刚从梁子湖捕捞出的近10吨大闸蟹，经过数十道工序后，要在凌晨4点前装车出发到天河机场，再空运到台湾、香港等市场。

当太阳升起，厂区里其他的生产线又开始运转，可以看到生产线上的大型发酵罐、医疗级的无菌车间、世界顶级的浓缩罐……一批批鱼糜制品、生鲜调理制品、特色风味制品、生化制品等水产加工品，将从这里走向全世界。



湖北河蟹出口不再白菜价



业内专家曾指出，和江苏阳澄湖比，梁子湖的水质等生态环境都更好，在口感上，梁子湖河蟹完全可以“叫板”阳澄湖大闸蟹。但是由于品牌打造起步晚，梁子湖河蟹一直走着“贴牌蟹”的路线，市场价值被低估。

2010年，湖北省联合多家企业打造“梁子”牌，打造出的25个核心基地，须遵循“统一的养殖标准、统一的操作规程、统一的包装标识、统一的价格”。几年下来，专卖店除外，梁子湖螃蟹和阳澄湖螃蟹的价差，从当初的50%缩小到10%-15%之间。

今年9月1日起，公司不间断地出口大闸蟹到台湾，已达到近200万吨。“一只4两左右的精品螃蟹，在台湾要卖到1000台币，折合人民币200多元。”武汉梁子湖水产加工有限公司总经理何秋生自豪地说，鄂产螃蟹再也不是“白菜价”。

数据显示，在香港地区，湖北螃蟹的市场占有率达70%以上；在台湾地区，每两只螃蟹中就有一只是“梁子”牌。



深加工让水产品增值数十倍



提升淡水行业产值，不仅要打造品牌，还要从精加工、深加工入手。

记者在该公司生产车间看到，有一条专门生产胶原蛋白的生产线。“花了4000多万元人民币从瑞典、德国等引进的设备和技术，与世界接轨”，在何秋生看来，要发展必须先补齐科技短板。

2012年这条生产线投产后，产品就迅速打入国外市场。何秋生拿起一小包胶原蛋白粉，倒入水中，不用搅拌，胶原蛋白粉就迅速溶解。“我们的胶原蛋白原粉已经出口到欧美、日韩等国家和地区，今年预计将出口100吨原粉”。

据介绍，胶原蛋白广泛应用于食品、美容品生产，每吨最高可卖到200万元，生产成本还不到20万元。

鱼鳞、鱼皮可加工成胶原蛋白原粉，鱼骨也经水解高温高压熟化，采用纳米技术被加工成骨钙粉，再制作成高钙鱼丸。通过深加工变废为宝，成为价格昂贵且具有保健、药用的产品。这种“化学加工”的附加值远高于风干鱼、鱼丸等“物理加工”，按这种方式加工，整条鱼只丢一个鱼胆，一条鱼的“身价”至少涨40倍。

目前，梁子湖水产品加工有限公司制定了双百亿目标——5年后，深加工年经营收入将达103亿元，冷链物流年交易额达160亿元。





