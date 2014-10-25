“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕图文：武汉9月房价同比降1.6%21国在北京签约成立亚投行上市公司并购重组实行并联审批积极推广PPP模式汉企瞄准生态项目汉新欧铁路再添定点班车广告：动向新闻
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 第22版 财经视界
·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕
·图文：武汉9月房价同比降1.6%
·21国在北京签约成立亚投行
·上市公司并购重组实行并联审批
·积极推广PPP模式
·汉企瞄准生态项目
·汉新欧铁路再添定点班车
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楚天都市报电子版
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22 财经视界 2014.10.25 星期六
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