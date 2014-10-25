“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕图文：武汉9月房价同比降1.6%21国在北京签约成立亚投行上市公司并购重组实行并联审批积极推广PPP模式汉企瞄准生态项目汉新欧铁路再添定点班车广告：动向新闻
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 第22版 财经视界
·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕
·图文：武汉9月房价同比降1.6%
·21国在北京签约成立亚投行
·上市公司并购重组实行并联审批
·积极推广PPP模式
·汉企瞄准生态项目
·汉新欧铁路再添定点班车
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
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22 财经视界 2014.10.25 星期六
汉新欧铁路再添定点班车
    楚天都市报讯 （记者黄永进、通讯员余爱民 耿思思）昨日，41标箱、4万台显示屏“乘坐”中欧（武汉）国际货运班列（下称“汉新欧”）前往波兰，成为“汉新欧”常态化运营以来开出的第24趟。据介绍，这批货物来自武汉冠捷公司，预计13天后抵达目的地。
    冠捷公司负责人表示，通过“汉新欧”运输，成本与海运相当，但时间可以从40天减少到2周左右，对企业极具吸引力。冠捷公司从昨日起决定每周开行一趟班列。


   