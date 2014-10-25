查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 财经视界 ·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕 ·图文：武汉9月房价同比降1.6% ·21国在北京签约成立亚投行 ·上市公司并购重组实行并联审批 ·积极推广PPP模式 ·汉企瞄准生态项目 ·汉新欧铁路再添定点班车 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · “2014金龙泉啤酒湖北高校达 · 图文：武汉9月房价同比降1.6 · 21国在北京签约成立亚投行 · 上市公司并购重组实行并联审批 · 积极推广PPP模式 · 汉企瞄准生态项目 · 汉新欧铁路再添定点班车 · 广告：动向新闻 22 财经视界 2014.10.25 星期六 汉新欧铁路再添定点班车 楚天都市报讯 （记者黄永进、通讯员余爱民 耿思思）昨日，41标箱、4万台显示屏“乘坐”中欧（武汉）国际货运班列（下称“汉新欧”）前往波兰，成为“汉新欧”常态化运营以来开出的第24趟。据介绍，这批货物来自武汉冠捷公司，预计13天后抵达目的地。

冠捷公司负责人表示，通过“汉新欧”运输，成本与海运相当，但时间可以从40天减少到2周左右，对企业极具吸引力。冠捷公司从昨日起决定每周开行一趟班列。





