“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕图文：武汉9月房价同比降1.6%21国在北京签约成立亚投行上市公司并购重组实行并联审批积极推广PPP模式汉企瞄准生态项目汉新欧铁路再添定点班车广告：动向新闻
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第22版 财经视界
·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕
·图文：武汉9月房价同比降1.6%
·21国在北京签约成立亚投行
·上市公司并购重组实行并联审批
·积极推广PPP模式
·汉企瞄准生态项目
·汉新欧铁路再添定点班车
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
----  
 
22 财经视界 2014.10.25 星期六
第15届西博会在成都开幕
汉企瞄准生态项目
    楚天都市报讯 （记者李晓琴）昨日，第十五届中国西部国际博览会（下称“西博会”）在成都举行，主办方介绍，有76个国家和地区的近9000家企业参展，参会境内外嘉宾将超过6万人，其中境外嘉宾逾2万人，参展国家和国家馆数量创出新高。
    在西博会期间，将举办各类投资促进与贸易合作活动70余项，其中不少项目引来了湖北企业的关注。记者了解到，武汉华天园林艺术有限公司计划投资5亿元左右，在眉山岷东新区打造一座占地约1700亩的滨江公园。


   