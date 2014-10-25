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第22版 财经视界
·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕
·图文：武汉9月房价同比降1.6%
·21国在北京签约成立亚投行
·上市公司并购重组实行并联审批
·积极推广PPP模式
·汉企瞄准生态项目
·汉新欧铁路再添定点班车
·广告：动向新闻
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“2014金龙泉啤酒湖北高校达
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图文：武汉9月房价同比降1.6
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21国在北京签约成立亚投行
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上市公司并购重组实行并联审批
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汉企瞄准生态项目
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汉新欧铁路再添定点班车
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广告：动向新闻
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财经视界
2014.10.25 星期六
国务院决定创新投融资机制
积极推广PPP模式
楚天都市报讯 据新华社电国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，决定创新重点领域投融资机制、为社会有效投资拓展更大空间。
会议要求，积极推广政府与社会资本合作(PPP)模式，使社会投资和政府投资相辅相成。创新信贷服务，支持开展排污权、收费权、购买服务协议质(抵)押等担保贷款业务。采取信用担保、风险补偿、农业保险等方式，增强农业经营主体融资能力。发展股权和创业投资基金，鼓励民间资本发起设立产业投资基金。