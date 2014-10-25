查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 财经视界 ·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕 ·图文：武汉9月房价同比降1.6% ·21国在北京签约成立亚投行 ·上市公司并购重组实行并联审批 ·积极推广PPP模式 ·汉企瞄准生态项目 ·汉新欧铁路再添定点班车 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · “2014金龙泉啤酒湖北高校达 · 图文：武汉9月房价同比降1.6 · 21国在北京签约成立亚投行 · 上市公司并购重组实行并联审批 · 积极推广PPP模式 · 汉企瞄准生态项目 · 汉新欧铁路再添定点班车 · 广告：动向新闻 22 财经视界 2014.10.25 星期六 上市公司并购重组实行并联审批 有利于提升并购重组效率 楚天都市报讯 据新华社电中国证监会昨日发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于修改〈上市公司收购管理办法〉的决定》，进一步推进上市公司并购重组市场化进程，促进上市公司深入推进行业整合和产业升级。

新版并购重组制度取消了对不构成借壳上市的上市公司重大购买、出售、置换资产行为的审批。针对借壳上市，新出台的并购重组办法明确对借壳上市执行与IPO审核等同的要求，明确创业板上市公司不允许借壳上市。办法为上市公司发行优先股、定向发行可转换债券、定向权证作为并购重组支付方式预留制度空间。

证监会新闻发言人张晓军昨日表示，工信部牵头，会同发改委、商务部及证监会等部门，共同研究制定了上市公司并联审批方案，于昨日起正式施行。

张晓军说，根据实际情况，不再将发改委实施的境外投资项目核准和备案、商务部实施的外国投资者战略投资上市公司核准、经营者集中审查等三项审批事项，作为中国证监会上市公司并购重组行政许可审批的前置条件，改为并联式审批。

依照现行规定，需由证监会核准的并购项目，涉及其他部委审批事项的，申请人应先取得相关主管部门的批准文件，作为证监会行政许可的前置条件。张晓军说，并联审批后，证监会无需等待相关部委批复，这将进一步缩短上市公司并购重组全过程时间，提升并购重组效率。

今年以来，随着并购重组市场化改革的深入，上市公司并购重组更加活跃。证监会数据显示，截至9月30日，2014年上市公司并购重组交易金额达到1万亿元，已超过2013年全年交易金额。





