查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第22版 财经视界
·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕
·图文：武汉9月房价同比降1.6%
·21国在北京签约成立亚投行
·上市公司并购重组实行并联审批
·积极推广PPP模式
·汉企瞄准生态项目
·汉新欧铁路再添定点班车
·广告：动向新闻
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 社会写真
第11版 : 广告
第12版 : 法治之眼
第13版 : 街坊邻里
第14版 : 网事微闻
第15版 : 荆楚扫描
第16版 : 心灵有约
第17版 : 经济生活
第18版 : 消费广场
第19版 : 为你跑腿
第2版 : 今日要闻
第20版 : 健康问诊
第21版 : 教科在线
第22版 : 财经视界
第23版 : 创富之门
第24版 : 文娱头条
第25版 : 人文风景
第26版 : 悦读时代
第27版 : 竞技看台
第28版 : 环球时局
第3版 : 今日焦点
第30版 : 中国万象
第31版 : 广告
第32版 : 专版
第4版 : 今日视点
第5版 : 今日话题
第6版 : 今日人物
第7版 : 独家采集
第8版 : 楚天评论
第9版 : 第一现场
·
“2014金龙泉啤酒湖北高校达
·
图文：武汉9月房价同比降1.6
·
21国在北京签约成立亚投行
·
上市公司并购重组实行并联审批
·
积极推广PPP模式
·
汉企瞄准生态项目
·
汉新欧铁路再添定点班车
·
广告：动向新闻
22
财经视界
2014.10.25 星期六
上市公司并购重组实行并联审批
有利于提升并购重组效率
楚天都市报讯 据新华社电中国证监会昨日发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于修改〈上市公司收购管理办法〉的决定》，进一步推进上市公司并购重组市场化进程，促进上市公司深入推进行业整合和产业升级。
新版并购重组制度取消了对不构成借壳上市的上市公司重大购买、出售、置换资产行为的审批。针对借壳上市，新出台的并购重组办法明确对借壳上市执行与IPO审核等同的要求，明确创业板上市公司不允许借壳上市。办法为上市公司发行优先股、定向发行可转换债券、定向权证作为并购重组支付方式预留制度空间。
证监会新闻发言人张晓军昨日表示，工信部牵头，会同发改委、商务部及证监会等部门，共同研究制定了上市公司并联审批方案，于昨日起正式施行。
张晓军说，根据实际情况，不再将发改委实施的境外投资项目核准和备案、商务部实施的外国投资者战略投资上市公司核准、经营者集中审查等三项审批事项，作为中国证监会上市公司并购重组行政许可审批的前置条件，改为并联式审批。
依照现行规定，需由证监会核准的并购项目，涉及其他部委审批事项的，申请人应先取得相关主管部门的批准文件，作为证监会行政许可的前置条件。张晓军说，并联审批后，证监会无需等待相关部委批复，这将进一步缩短上市公司并购重组全过程时间，提升并购重组效率。
今年以来，随着并购重组市场化改革的深入，上市公司并购重组更加活跃。证监会数据显示，截至9月30日，2014年上市公司并购重组交易金额达到1万亿元，已超过2013年全年交易金额。