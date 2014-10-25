查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 财经视界 ·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕 ·图文：武汉9月房价同比降1.6% ·21国在北京签约成立亚投行 ·上市公司并购重组实行并联审批 ·积极推广PPP模式 ·汉企瞄准生态项目 ·汉新欧铁路再添定点班车 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · “2014金龙泉啤酒湖北高校达 · 图文：武汉9月房价同比降1.6 · 21国在北京签约成立亚投行 · 上市公司并购重组实行并联审批 · 积极推广PPP模式 · 汉企瞄准生态项目 · 汉新欧铁路再添定点班车 · 广告：动向新闻 22 财经视界 2014.10.25 星期六 21国在北京签约成立亚投行 法定资本1000亿美元 中国将持有最大股份 楚天都市报讯 据新华社电包括中国、印度、新加坡等在内21个首批意向创始成员国的财长和授权代表昨日在北京签约，共同决定成立亚洲基础设施投资银行，标志着这一中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构的筹建工作将进入新阶段。

据介绍，亚投行将是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，按照多边开发银行的模式和原则运营，重点支持基础设施建设。总部将设在北京。

根据《筹建亚投行备忘录》，亚投行的法定资本为1000亿美元，初始认缴资本目标为500亿美元左右，实缴资本为认缴资本的20％。

财政部部长楼继伟表示，目前各意向创始成员国同意将以国内生产总值（GDP）衡量的经济权重作为各国股份分配的基础，因此中国将持有最大股份，但中国在亚投行并不刻意寻求“一股独大”，也不一定非要占到50％，随着亚投行成员的增多，中国的占股比例会相应下降。按照目前工作计划，预计各国在2015年内完成章程谈判和签署工作，使亚投行在2015年底前投入运作。





