查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 财经视界 ·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕 ·图文：武汉9月房价同比降1.6% ·21国在北京签约成立亚投行 ·上市公司并购重组实行并联审批 ·积极推广PPP模式 ·汉企瞄准生态项目 ·汉新欧铁路再添定点班车 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · “2014金龙泉啤酒湖北高校达 · 图文：武汉9月房价同比降1.6 · 21国在北京签约成立亚投行 · 上市公司并购重组实行并联审批 · 积极推广PPP模式 · 汉企瞄准生态项目 · 汉新欧铁路再添定点班车 · 广告：动向新闻 22 财经视界 2014.10.25 星期六 9月份全国70个大中城市房价全部环比停涨 图文：武汉9月房价同比降1.6% 楚天都市报讯 图为：湖北“一主两副”9月份房价同比数据 绘图/邬雪婷



本报记者丁红森



国家统计局昨日发布了9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。数据显示，新建商品住宅与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有69个，持平的城市只有厦门1个，二手住房的价格则环比全部下降。同比下降的城市由上月的19个快速增加到目前的58个，下跌态势进一步明朗。



上海广州同比首现下降



根据公布的数据，新建商品住宅(不含保障性住房)价格与上月相比，70个大中城市中，除厦门房价持平外，商品房价格下降的城市有69个。环比价格变动中，最小降幅为0.4%，为三亚市；桂林等三个城市最大降幅为1.9%。此外，福州、重庆9月份商品房价格也较上月下降1.8%。

9月份，新建商品住宅价格同比上涨的城市大幅减少。70个大中城市中，9月份同比上涨城市只有10个，下降的城市有58个，持平的城市有2个。而8月同比上涨的城市高达48个，价格下降的城市有19个。一个月间，大部分城市同比由涨转跌。

9月份同比涨幅最高为厦门的4.9%，最低的为杭州下降7.9%。北上广深一线城市房价同比仅北京微涨0.4%、深圳涨0.3%，而上海和广州同比均首次出现下降，分别下降0.9%和0.6%。

据上海易居研究院测算，9月份70个大中城市房价的平均同比跌幅为1.2％，这是今年以来首次出现同比下滑现象。



湖北三城同比均下跌



湖北三大城市武汉、襄阳、宜昌的新建商品房均连续第2个月同比下降。这意味着，理论上去年8月前购房者目前处于亏损状态。房价同比看，襄阳跌幅最大，下跌1.9%，武汉同比跌1.6%，宜昌居中跌1.7%。

从环比看，湖北三个城市均环比下跌4个月以上。总体看，湖北房价下跌是从外围向中心传递，襄阳、宜昌房价先于武汉1个月止涨或下跌。9月份，武汉环比下跌最明显，达0.9%，其次是襄阳下跌0.8%，宜昌下跌0.7%。

从分类户型看，武汉90-144平方米之间的主流户型降价最明显，同比降幅1.9%，而90平方米以下的小户型降幅为1.5%，大户型则仅降0.8%。市场人士分析，在下跌形势中，小户型由于总价不高，相对抗跌；大户型则以高档高质的住宅居多，消费人群更看中的是环境和质量，价格也相对稳定；而销量最大的中间户型，是消费热点也是降价的重点。





