“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕图文：武汉9月房价同比降1.6%21国在北京签约成立亚投行上市公司并购重组实行并联审批积极推广PPP模式汉企瞄准生态项目汉新欧铁路再添定点班车广告：动向新闻
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 第22版 财经视界
·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕
·图文：武汉9月房价同比降1.6%
·21国在北京签约成立亚投行
·上市公司并购重组实行并联审批
·积极推广PPP模式
·汉企瞄准生态项目
·汉新欧铁路再添定点班车
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
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22 财经视界 2014.10.25 星期六
“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕
    楚天都市报讯 10月22日，“2014金龙泉啤酒高校达人秀”半决赛在华中农业大学楚天学院举行。经过激烈角逐，最终六位高校达人如愿晋级2014金龙泉啤酒高校达人秀总决赛。他们分别是华农楚天学院的《瓜子壳乐队》、汉口学院的孙伟杰，武汉音乐学院的严炼镝，江汉艺术职业学院的太阳打击乐团，武汉工程大学的肖道文和武昌理工学院的FODA组合。
    据了解，“金龙泉啤酒高校达人秀”是湖北广播电视台电视教育频道主办的一项励志选秀活动，至2014年已是第四届，本届比赛以“青春筑梦、公益同行”为主题，自开赛以来，分别在武汉、宜昌、襄樊、潜江、黄冈、咸宁等城市海选，所选拔出来的高校达人，不仅具备艺术才能，还须有丰富的知识储备和良好的个人修养，这正是高校达人秀的生命力所在，也是高校达人秀风蜚校园、走向全国更大舞台的关键所在。


 