查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 财经视界 ·“2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕 ·图文：武汉9月房价同比降1.6% ·21国在北京签约成立亚投行 ·上市公司并购重组实行并联审批 ·积极推广PPP模式 ·汉企瞄准生态项目 ·汉新欧铁路再添定点班车 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · “2014金龙泉啤酒湖北高校达 · 图文：武汉9月房价同比降1.6 · 21国在北京签约成立亚投行 · 上市公司并购重组实行并联审批 · 积极推广PPP模式 · 汉企瞄准生态项目 · 汉新欧铁路再添定点班车 · 广告：动向新闻 22 财经视界 2014.10.25 星期六 “2014金龙泉啤酒湖北高校达人秀”半决赛圆满落幕 楚天都市报讯 10月22日，“2014金龙泉啤酒高校达人秀”半决赛在华中农业大学楚天学院举行。经过激烈角逐，最终六位高校达人如愿晋级2014金龙泉啤酒高校达人秀总决赛。他们分别是华农楚天学院的《瓜子壳乐队》、汉口学院的孙伟杰，武汉音乐学院的严炼镝，江汉艺术职业学院的太阳打击乐团，武汉工程大学的肖道文和武昌理工学院的FODA组合。

据了解，“金龙泉啤酒高校达人秀”是湖北广播电视台电视教育频道主办的一项励志选秀活动，至2014年已是第四届，本届比赛以“青春筑梦、公益同行”为主题，自开赛以来，分别在武汉、宜昌、襄樊、潜江、黄冈、咸宁等城市海选，所选拔出来的高校达人，不仅具备艺术才能，还须有丰富的知识储备和良好的个人修养，这正是高校达人秀的生命力所在，也是高校达人秀风蜚校园、走向全国更大舞台的关键所在。





