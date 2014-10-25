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班干部扮成小偷“盗”走两台电脑
21
教科在线
2014.10.25 星期六
为警醒同学贵重物品莫乱放
班干部扮成小偷“盗”走两台电脑
楚天都市报讯 （记者李晗 通讯员肖璞阳）在寝室里，不少大学生都喜欢把贵重物品随意乱放，这常常给了小偷可乘之机。近日，在武汉科技大学黄家湖校区北苑寝室，发生了一起特殊的手提电脑“被盗事件”，给大意的学生提了个醒。
19日晚，该校护理专业两名大二女生姚琳和尹祎宇洗完澡返回寝室时，发现各自书桌上的笔记本电脑都不翼而飞，焦急不已的二人赶紧整个楼层挨个寝室敲门询问，却毫无结果，大家都猜测是被混进寝室楼的小偷偷走了。
就在心急如焚的二人准备给辅导员和保卫处打电话报案时，副班长张丹丹笑嘻嘻地出现了：“我就知道你们寝室会被盗的，电脑手机随便放就算了，每次出门还都不锁门，不偷你们偷谁的。”张丹丹告诉二人，两台手提电脑都是自己“偷”走的，就放在自己的寝室里。
原来，张丹丹平时查寝时，发现该寝室同学有出门不锁门的习惯，她提醒多次却并不奏效。碰巧当天又遇到这种情况，张丹丹心生一计，她让对门寝室的梁同学帮忙照看一下，自己悄悄换了件外套来当“小偷”，本以为会被梁同学发现，哪知对方玩手机玩得太入迷，对门寝室两台手提电脑被拿走都浑然不觉。
电脑“失而复得”后，“被盗”寝室四名同学都表示一定吸取教训，提高防盗意识，“以后可不能大意，不然真正的小偷就有机可乘了。”