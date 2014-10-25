查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 教科在线 ·图文：八名大三学生开免费英语培训班 ·图文：暖秋哄了樱花误了红叶 ·广告：湖北手机报 ·班干部扮成小偷“盗”走两台电脑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：八名大三学生开免费英语培 · 图文：暖秋哄了樱花误了红叶 · 广告：湖北手机报 · 班干部扮成小偷“盗”走两台电脑 21 教科在线 2014.10.25 星期六 为警醒同学贵重物品莫乱放 班干部扮成小偷“盗”走两台电脑 楚天都市报讯 （记者李晗 通讯员肖璞阳）在寝室里，不少大学生都喜欢把贵重物品随意乱放，这常常给了小偷可乘之机。近日，在武汉科技大学黄家湖校区北苑寝室，发生了一起特殊的手提电脑“被盗事件”，给大意的学生提了个醒。

19日晚，该校护理专业两名大二女生姚琳和尹祎宇洗完澡返回寝室时，发现各自书桌上的笔记本电脑都不翼而飞，焦急不已的二人赶紧整个楼层挨个寝室敲门询问，却毫无结果，大家都猜测是被混进寝室楼的小偷偷走了。

就在心急如焚的二人准备给辅导员和保卫处打电话报案时，副班长张丹丹笑嘻嘻地出现了：“我就知道你们寝室会被盗的，电脑手机随便放就算了，每次出门还都不锁门，不偷你们偷谁的。”张丹丹告诉二人，两台手提电脑都是自己“偷”走的，就放在自己的寝室里。

原来，张丹丹平时查寝时，发现该寝室同学有出门不锁门的习惯，她提醒多次却并不奏效。碰巧当天又遇到这种情况，张丹丹心生一计，她让对门寝室的梁同学帮忙照看一下，自己悄悄换了件外套来当“小偷”，本以为会被梁同学发现，哪知对方玩手机玩得太入迷，对门寝室两台手提电脑被拿走都浑然不觉。

电脑“失而复得”后，“被盗”寝室四名同学都表示一定吸取教训，提高防盗意识，“以后可不能大意，不然真正的小偷就有机可乘了。”





