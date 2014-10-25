查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 教科在线 ·图文：八名大三学生开免费英语培训班 ·图文：暖秋哄了樱花误了红叶 ·广告：湖北手机报 ·班干部扮成小偷“盗”走两台电脑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：八名大三学生开免费英语培 · 图文：暖秋哄了樱花误了红叶 · 广告：湖北手机报 · 班干部扮成小偷“盗”走两台电脑 21 教科在线 2014.10.25 星期六 本该霜降残林花委地 却现四月芳菲满城春 图文：暖秋哄了樱花误了红叶 楚天都市报讯 本报记者徐蔚 郭姗姗



前天是二十四节气中的“霜降”，意味着秋季行将结束，冬季即将开始。然而令不少市民诧异的是，在这个本该寒意渐浓的时节，江城竟现一片盎然春意，不仅桃花开了，桂花开了，樱花也开了……



樱花桂花又开一茬



“中秋时桂花已经开过了，怎么这几天走在小区里，又是扑鼻的桂花香？”家住武昌秦园东路的吴先生昨日在微博上说，小区里的桂花又开了一茬，且香味似乎比中秋时节更添几分浓郁，让人很是惊喜。

像这样“又开一茬”的并不止桂花。几天前就有眼尖的市民发现，在武汉大学樱花大道上，几株樱树枝头再度挂起朵朵小花。另外，武汉植物园的海棠花、汉口街头的迎花春和玉兰花也竞相吐出了花骨朵；还有市民惊呼，江夏的梨花也开了……

深秋时节，缘何春意盎然？

“今年反季节开花植物多，主要是因为气候比较反复。”武汉市园林科学研究所树木生态研究所副主任史红文介绍，植物的生长会根据环境的改变而相应变化，今年夏季很凉爽，而秋季高温干旱。据气象资料显示，9月30日入秋以来，武汉平均气温较常年偏高，其中10月中旬均温有19℃，比往年偏高1℃，如此气候正适合蔷薇科植物盛开，如桃树、梨树、海棠、樱花等。

不过，“春花秋开”的时间不会太长，因为反季节开花的植物一般都长势较弱、花量较少，且持续开花的时间比较短。而且，反季节开花打乱了生物的正常节奏，如果这种现象长期持续，对来年的生长会有一定影响。



红叶盛景姗姗来迟



秋看春景固然惬意，但是一心期盼“层林尽染”美景的市民，则要耐着性子多等几天了。同样是因为暖秋，不少地方的红叶今年得“迟到”了。

据悉，眼前本该是观赏红叶的最佳季节，然而全省20多处可赏红叶的景区中，目前只有武汉市郊黄陂、罗田县等地的红叶进入观赏期，而神农架、宜昌、巴东、安陆等地都还未进入观赏期。

“从目前情况来看，今年我省大部分地区的红叶最佳观赏期，要‘迟到’10来天。”中科院武汉植物园相关专家称，去年10月底全省主要赏叶地区都已经“红艳艳”，但今年可能要到11月上中旬。

史红文说，枫叶变红与气象条件息息相关，其中最主要的气象要素就是气温，如果秋季平均气温偏高，会造成枫叶变红时间的推迟和变红程度的减少。此外，枫叶变红还与山上昼夜温差有关，如果昼夜温差达到10摄氏度以上，红叶就会红得快、红得艳。





