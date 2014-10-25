查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 教科在线 ·图文：八名大三学生开免费英语培训班 ·图文：暖秋哄了樱花误了红叶 ·广告：湖北手机报 ·班干部扮成小偷“盗”走两台电脑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：八名大三学生开免费英语培 · 图文：暖秋哄了樱花误了红叶 · 广告：湖北手机报 · 班干部扮成小偷“盗”走两台电脑 21 教科在线 2014.10.25 星期六 图文：八名大三学生开免费英语培训班 希望帮同学过四六级 开课仅两周已收徒120余人 连研究生也来当学生 楚天都市报讯 图为：陈韶华在讲课



本报记者乐毅 实习生林笛 通讯员陈诚



昨晚7时许，华中农业大学第四教学楼3楼B306教室，陈韶华正拿着学员登记表逐个点名。

“全班36人，实到36人。”点名完毕，陈韶华开始上课，她所教的是英语听力课，但一开始并不是让学生们竖起耳朵听试题，而是放了一段美剧《绝望主妇》的片头曲供学员欣赏……

当晚在同一楼层同时开讲的，还有陈星宇的词汇课、江楠的阅读课和刘昌胜的写作翻译课，四间教室全部坐得满满的，课堂上没有一个人东张西望，也没有一个人玩手机，同学们或认真看着黑板，或仔细记着笔记。

这四个课堂正在进行的，是该校“英语四六级免费培训”，每周四至周日开课。不过讲课的四个人都不是真正的老师，而是该校英语专业的大三学生。

“办这个免费英语培训课堂，主要有两个目的。”作为发起人，该校英语系大三学生刘昌胜说，他常看到身边有同学因为学不好英语、过不了四六级考试而发愁，遂渐渐萌生了办免费培训班的念头，不仅可以帮助一些英语成绩不好的同学，而且可以巩固自己的知识。同系另外7名同学听到这个想法后与他一拍即合，大家一起设计了课程，并商定轮流授课。

“虽然是‘免费的午餐’，但也要做得好吃。”刘昌胜说，为了给学员们提供实用而有针对性的课程，大家备课时精益求精，力争每堂课都让学员学有所得。为了提高讲课质量，每节课开讲前，8个人还互相听课，指出对方的疏漏和错误。

以刘昌胜为例，他主讲写作翻译课。为了备好课，他仔细研究了近15年来英语四、六级写作翻译题的变化，“以前写作题以中国传统文化居多，近年来反映社会发展变化的题变多了。”紧紧把握这一变化，刘昌胜在讲课中加入了高铁、反腐等时政内容。

虽然开讲仅仅两个星期，这个课堂已经受到不少同学的欢迎，来听课的学员中不少是高年级的学生。

该校动医专业大四学生李欢（化名）就是其中之一，她3次参加英语四级考试都没通过，为此曾在校外报了培训班，但感觉效果不佳。听说学校有这样一个免费培训班后，她抱着试一试的心态来听了一节课，结果“从此就一节课也没落”了，“刚开始，包括我在内只有3个人听课，但他们还是非常认真、卖力地讲课，而且确实讲得非常实用。”

渐渐的，免费培训班开始名声在外，甚至还吸引研究生前来听课。提起这两名“师兄级学生”，刘昌胜笑着说：“他们听课比本科生还认真，还经常帮忙擦黑板。”

截至目前，参加“英语四六级免费培训课堂”的总人数已超过120人。刘昌胜说，这个班一直会开到英语四、六级考试前一周结束，“最后两节课会对所有学员进行针对性辅导，力争帮更多人过关。”





