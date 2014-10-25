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健康问诊
2014.10.25 星期六
女友罹患卵巢瘤 男友为爱表忠心
手术前告之银行卡密码
楚天都市报讯 本报记者吕锐 通讯员罗俊华 邹志波
“这是我的银行卡密码，你要记牢了，手术后银行卡就交你保管了！”牵手一个月的女友不幸患上卵巢畸胎瘤，临上手术台前，男友主动献上银行卡并在女友耳边告之银行卡密码，这对患难恋人的真情之举深深感动了家属及在场医护人员。也许爱情真是一剂良药，这台手术进行得非常成功，前日这对恋人已能手挽手在医院里幸福地散步。
80后美女硕士张小兰（化名），今年8月底与程一鸣（化名）相识相恋，虽然恋爱才1个多月，但两人的感情一日千里。就在两人感情稳定升温的同时，病魔悄然而至。今年9月13日，张小兰参加完羽毛球赛后突觉得肚痛难忍，到医院检查被确诊为卵巢畸胎瘤，可能影响生育。这个结果对热恋中的张小兰和程一鸣来说，无异于晴空霹雳，但程一鸣勇敢地选择与女友共患难。
看着张小兰日渐消瘦的脸庞，程一鸣给女友吃了一剂定心丸，“我哥嫂已生子，我是老二，没有生育压力！”程一鸣的话让张小兰心中一暖。张小兰住院期间，程一鸣忙前忙后照顾着女友，这一切都被张小兰和她的父母看在眼里。本月初张小兰手术，在她被推进手术室前，程一鸣在病床边把自己的银行卡交给女友，并在女友耳边轻声说出了密码。随后张小兰被推进手术室。
手术非常成功，生育功能也得以保全。主治医生、湖北省肿瘤医院张慧峰副主任医师表示，目前张小兰已完成第二期化疗，病情比较稳定，有可能痊愈。“爱也是抗癌的一剂良药！我希望这对恋人能一直好下去，我还希望将来吃他们的喜酒。”张慧峰动情地说。