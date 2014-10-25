查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 健康问诊 ·图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老头 ·广告：龙凤情缘婚介 ·广告：觅爱品牌婚介 ·手术前告之银行卡密码 ·图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花儿共同呵护 ·广告：浪漫之都婚介有限公司 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老 · 广告：龙凤情缘婚介 · 广告：觅爱品牌婚介 · 手术前告之银行卡密码 · 图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花 · 广告：浪漫之都婚介有限公司 20 健康问诊 2014.10.25 星期六 广告：觅爱品牌婚介 楚天都市报讯 值得信赖政府支持 工商批准真实可靠 贴心服务地址:汉口中山大道武胜路万信时代1610室女部1.激情岁月：45岁，丧偶无孩，肤白丰满迷人，来自农村，在汉曾是打工仔，现拥有大型工厂，生意红火,虽物质丰厚代替不了情感空缺，如遇体健男士，见面有缘速婚，地不限，打工仔佳。131633617692.真心成家女：47岁,短婚,异乡来汉,打拼拥有了大型加工厂,车房俱全,苦于无孩继承产业,晚年无人照应,急寻老实乡下人来厂帮我,带孩子更好,我会当亲生善待供养,不计年龄长相。189071163313.农家精英女:49岁,丧偶未育,气质佳,自办大型养殖厂和自产自销加工厂,财源滚滚,虽有名车豪宅却人累心累,急寻有诚意男伴来厂帮我，交给你打理,有缘速完婚，贫富长相不计。151714445274.老党员寻伴：51岁，丧偶无负担，妩媚气质佳，有爱心，老师退休另经营工厂，物质富有代替不了内心孤单，白天繁忙压的喘不过气，晚上无人诉说,诚寻品德好男士速婚，地不限。156086476285.重情女老板:53岁,善良显年轻,独自支撑连锁工厂,生意红火,私房两栋,另有厂房出租,辛苦大半辈子无依无靠,只要你体健心好,有缘速婚,可上门,愿帮你子女购房买车。189071163316.温柔善良女寻真爱：55岁，丧偶无孩，来自农村，从小孤儿，贫寒家境迫使我独自创业，在汉开办工厂多年，渴望与好心的男士相依相伴，有缘结婚费用全包，地不限。156086458117.照顾老伴是妻子责任：57岁,丧偶无孩,丰满显年轻,事业单位退休,住房多套,另在闹市区有门面出租,人到晚年只想找位枕边说心里话的老伴，如有缘最好年内完婚，贫富地不限。131633617698.特好女人：59岁,一生无孩,精心照顾瘫痪丈夫数年现已故,精疲力尽接管夫留下大型工厂,资产丰厚,无后继承,寻有子女老伴上门,来厂帮我继承家业,有缘愿出资给你购房买车作结婚彩礼,乡下人佳。151714445279.真情富老太求缘:61岁，丧偶，一生未育，显年轻，退休后打理夫留下连锁加工厂，年岁大了很累，急寻愿来我厂接管打理老伴陪我，有缘婚后所以财产公证你名下,农村人佳。1890711633110.进门有个你：63岁，丧偶无负担，成熟丰满，会做得一手好菜，在国外打拼多年，资金雄厚，现携款归国，独住豪宅，寻真心身体健康男士相伴人生，合缘速婚，城乡不限。15071253871温馨提示理性交友诚信待人





