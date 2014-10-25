查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 健康问诊 ·图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老头 ·广告：龙凤情缘婚介 ·广告：觅爱品牌婚介 ·手术前告之银行卡密码 ·图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花儿共同呵护 ·广告：浪漫之都婚介有限公司 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老 · 广告：龙凤情缘婚介 · 广告：觅爱品牌婚介 · 手术前告之银行卡密码 · 图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花 · 广告：浪漫之都婚介有限公司 20 健康问诊 2014.10.25 星期六 广告：龙凤情缘婚介 楚天都市报讯 工商注册 专业机构诚信服务 直至满意地址：汉口解放大道创世纪大厦A座26楼20室（中山公园旁）女部1.美少妇：35岁，无孩，因离异获得大笔财产，在生意场上精明能干，虽物资丰厚但缺少疼爱我的人，不在乎你的才貌，只求真心顾家，带孩我会视为最亲家人，其他不限。132779900982.温柔女：39岁,短婚未育,秀气端庄,气质佳,随夫经商多年,创下丰厚资产,市区多套房产,曾经失败的婚姻,现渴望真诚重情男士上门成就爱,可共同发展,带孩佳,年龄地不限。130071091913.城中村女：41岁，短婚未育，肤白貌佳，住房多套，拆迁费丰厚，优越的条件代替不了孤单和无助，诚寻一位外地的男士上门，贫富不限，58岁内,有缘可上门查看。156231749284.批发女商：43岁,丧偶无孩,肤白丰满,有女人味,独自经营日化批发,生意红火,丰厚家产,物质代替不了生活的全部,寻一份真实而平淡的感情,只要你真心,城乡不限。132606132805.重情女：45岁,丧偶无孩,温柔善良,独自经营多年,车房佳,历经生活磨难我更珍惜人生,只要你好心对我,我会付出一切,给你幸福生活，有缘速婚，65岁内,其他不限。132779900986.人间真情：47岁，丧偶无负担，来自农村,肤白丰满娇媚迷人,现独自打理货运公司,力不从心的我非常孤单,急寻一个疼爱我的人陪伴到老,我会付出所有，贫富地不限。132970561177.好想有个家：49岁,丧偶无孩,肤白丰满,气质佳,经营大型酒店,生意红火,另有门面出租,物质金钱代替不了爱的港湾,寻带孩男共筑爱巢,可上门查看,一切随缘,其他不限。130071091918.特别推出：51岁,丧偶无负担,贤惠善良,出生农村,来汉经商多年创下丰厚资产,虽富有却孤单,诚寻健康重情义男为伴,只要真心,我会付出一切,也可去你那购房安家,才貌地不限。156231749289.有家就是幸福：53岁，丧偶无孩，希望有一个温暖的家，肤白端庄，为人低调，独自经营快递公司，孤单的我寻人品好有责任心的男士成家，乡村人最好，非诚勿扰。1326061328010.寻伴帮我：55岁，丧偶无孩，心地善良，常捐款灾区资助贫困儿童，是能让你及家人过上幸福日子的好女人，如你我有缘，可帮助你子女购房安家，年龄其他不限。1327799009811.空巢女医生：57岁,丧偶无孩,丰满迷人,会照顾人,有住房,独居,退休后另开诊所,收入稳,我只想老来有伴,不计贫富,只要你身体健康,对我真心,我愿付出一切,年龄地不限。1329705611712.真心寻伴：59岁，丧偶未育，现经营夫留下的实体工厂，收入稳定，实力雄厚，独居，诚寻一位身体健康，忠诚可靠男共同生活，若有缘相见，定会让你满意，年龄地区不限。1300710919113.退休女医生：61岁，丧偶无孩，有多处住房门面出租，另有私房拆迁获得补偿，收入丰厚，孤单的我人到晚年别无他求，诚寻老来伴相互照顾，共度夕阳，有缘财富共享。1562317492814.真心找伴：63岁，丧偶无孩，经商多年积攒下丰厚财产，常捐灾区，帮助老弱病残，想想老无所依，期盼有人相依相伴，只要你善良忠厚脾气好，我愿与你共同生活。13260613280

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