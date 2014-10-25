查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 健康问诊 ·图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老头 ·广告：龙凤情缘婚介 ·广告：觅爱品牌婚介 ·手术前告之银行卡密码 ·图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花儿共同呵护 ·广告：浪漫之都婚介有限公司 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老 · 广告：龙凤情缘婚介 · 广告：觅爱品牌婚介 · 手术前告之银行卡密码 · 图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花 · 广告：浪漫之都婚介有限公司 20 健康问诊 2014.10.25 星期六 心脏肝脏长反 肠系统发育不全 出生24天瘦了近2斤 图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老头 楚天都市报讯 图为：周良权出生时与现在的对比照



本报记者周鹏 通讯员刘丁维 夏正锋 实习生李征之



婴儿出生后一般体重会增加，但在咸宁市汀泗桥镇古田村，一名出生24天的男婴，却因患病由出生时的5.9斤变成4斤，抱在怀里像个“瘦老头”。在辗转多家医院治疗后，该男婴治疗情况不容乐观，再加上家庭无力承担高昂的医疗费，目前被父母抱回家。

这名病婴叫周良权，至昨日才出生24天。昨日记者赶到周良权家里，小家伙躺在母亲黄朝霞怀里，眨眼都十分乏力，嘴里只有微弱的呼吸。记者轻轻抱起周良权仔细端详，发现他脸颊凹陷，皮肤打皱，整张脸还没有成人的拳头大，简直就像一个“干瘪老头”。看着孩子，黄朝霞泪如泉涌，她尽量让孩子多吸点奶，“不知道孩子还能撑多久，也不知道下一刻会发生什么？”

今年9月30日，周良权降生在这个家庭，出生时肉嘟嘟的，足有5.9斤，一家人都非常疼爱这个小家伙，家人给他取名周良权。但新生儿带来的喜悦很快就被悲伤和惶恐替代。就在出生当天，母亲黄朝霞发现孩子进食很少，而且伴有呕吐，就带他到当地医院检查，检查结果让一家人不寒而栗，孩子被查出患有天生的十二指肠梗阻、肠系统发育不全，在转院到武汉市儿童医院后，又查出孩子的肝脏和心脏长反了，还有一系列心脏病。

病情查清楚了，但治疗和费用都成问题。记者从武汉市儿童医院了解到，周良权因为肠系统发育不全，存在进食障碍，体质虚弱，再加上年龄太小，要做相关手术风险很大。

同时，父亲周宇锋不久前因脑血管畸形做了开颅手术，家里还欠着亲戚9万元治疗费用，如今儿子周良权这一病，一家人实在是无力支付。“丈夫刚脱离死亡线，没想到儿子又遭厄运！”母亲黄朝霞一声叹息，于10月2日把孩子从医院接回家，她只能期待奇迹发生。

黄朝霞说，儿子抱回来后，最多一次吃了约40毫升母乳，而同龄的婴儿一次可以进食80毫升，并且常常呕吐，体重越来越轻，身上也是皮包骨，她解开了襁褓，黑瘦的婴儿让人不忍直视。记者现场称重，孩子的体重下降到了只有4斤，出生24天体重少了约1.9斤。





