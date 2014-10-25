查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 健康问诊 ·图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老头 ·广告：龙凤情缘婚介 ·广告：觅爱品牌婚介 ·手术前告之银行卡密码 ·图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花儿共同呵护 ·广告：浪漫之都婚介有限公司 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老 · 广告：龙凤情缘婚介 · 广告：觅爱品牌婚介 · 手术前告之银行卡密码 · 图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花 · 广告：浪漫之都婚介有限公司 20 健康问诊 2014.10.25 星期六 广告：浪漫之都婚介有限公司 楚天都市报讯 品牌服务 一对一贴心服务 节假日不休 地址:汉口江岸区大智路数码港1718室女部1.美女求缘：36岁,短婚未育,已购住房,漂亮性感特有活力,自己有工作年收入丰厚,诚寻健康大气想在今年速婚男最好能到我家上门,地区不限。153776330312.缘分莫错过：38岁，短婚未育，独居，气质高雅，女人味浓，独自经营连锁企业，生意红火，收入丰厚，诚寻重情顾家的你上门，合缘速婚,经济地区不限，带孩佳。159714826893.真心求缘：40岁，温柔贤惠，来自农村，独自在汉打拼，事业已成规模，诚寻忠厚男士共同发展，不要彩礼，可上门查看，地不限。132371489784.柔情女商人：42岁,丧偶无孩,肤白秀丽,温柔气质佳,创业多年事业有成,我一个女人深感疲惫,虽生意兴旺也需要爱人的呵护体贴，诚寻重情健康的男士真心待我，帮我打理事业。130727334805.寻缘：45岁，丧偶，温柔相貌好，来汉创业几十年，拥有已成规模的大型工厂，收入丰，辉煌背后却很辛酸，急寻真心成家男来厂帮我，有缘速婚，贫富地不限。130371424806.寻缘女：48岁，离异，来自农村，一心事业，几番拼搏生意红火，独居孤单的我诚觅一位善解人意，重情男士携手今生,可带孩，老实本分人佳。187710766067.富姐自办实体：50岁，丧偶，独居豪宅，名车代步，已购多处门面商铺，肤白优雅温柔重情，觅有修养重情男近期共同生活，年龄地区不限。153086588098.投资美妇征婚：52岁，丧偶无孩，自购住房多套，自办大型公司多年，收入丰厚，诚寻有事业心的男士，有缘我会帮你事业成功，地区不限，可到我公司查看。153776330319.夕阳无限好：54岁，丧偶无孩，独居，端庄贤惠，有住房，门面出租，退休后经营前夫留下的大型企业，资产雄厚，诚觅一位健康重情懂管理的男士上门帮我，才貌不限。1597148268910.美富姐寻伴：56岁，事业单位退休，肤白显年轻，有门面出租，因出生农村怀念农村生活，如遇有缘的你,可去你那购房安家,可助你子女发展,地不限。1323714897811.寻真爱：58岁，丧偶无孩，一女外嫁，善良贤惠，独住宽房，另有门面出租，物质生活优越，可内心孤单，为晚年有人陪伴，寻身体健康真心找伴的男士，年龄地域不限。1307273348012.私立学校校长：60岁，丧偶，端庄大方，办校多年，勤奋好强，撑起成功事业却很孤单，人到晚年别无他求，寻老伴过平淡日子，不离不弃财富共享，其他不限。1303714248013.事业单位退休：62岁,丧偶,一女远嫁,收入稳定,有住房,人到晚年备感孤单，真心寻健康善良的男士，不在乎你的贫富，要求上门。1877107660614.退休女医生：65岁，丧偶，一女外嫁，孤单无助，独居电梯洋房，另有商铺出租，经济优越，觅身体健康男士到我家共同生活，年龄地不限。15308658809

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