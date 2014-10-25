查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 健康问诊 ·图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老头 ·广告：龙凤情缘婚介 ·广告：觅爱品牌婚介 ·手术前告之银行卡密码 ·图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花儿共同呵护 ·广告：浪漫之都婚介有限公司 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 图文：咸宁一男婴看上去像干瘪老 · 广告：龙凤情缘婚介 · 广告：觅爱品牌婚介 · 手术前告之银行卡密码 · 图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花 · 广告：浪漫之都婚介有限公司 20 健康问诊 2014.10.25 星期六 图文：汇聚爱心传递真情，稚嫩花儿共同呵护 ——记武汉启慧特殊教育学校的真情之旅 楚天都市报讯 17日下午，武昌理工学院音乐与传媒学院青工部带领志愿者对武汉市启慧特殊教育学校开展了关爱活动，为“特殊儿童”送去关怀与温暖。志愿者和孩子们在一起，陪孩子们玩耍，让志愿者们了解到了这些孩子们生活的不易，心底泛起阵阵同情和关爱。

活动开始后，老师带领我们去和孩子们见面，孩子们看见我们的到来，很开心的和我们打招呼。在这里，大多孩子患有先天的生理或心理疾病，但老师们给予了他们足够的关爱与呵护，让他们如同正常孩子一样健康成长。这所学校创办了十一年，有一位老师说：“在这里患有自闭症或有智力缺陷的孩子较多，希望社会上有爱心的人士积极关爱这些社会弱势儿童群体。我们学校基本上没有经济资助，通常来做义工的都是大学生志愿者。”听到这些话我感触颇深，大爱无疆，一个没有得到任何经济资助的学校却创办了十一年之久，靠的就是这些老师和社会爱心人士给予的一片无私大爱！假如社会上每个人都献出一份爱，那么这个社会将是一个美好、阳光的大家庭，身为弱势群体的他们，也会像正常人那样，快乐幸福的成长！ 文/张帆





