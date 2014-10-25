查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 为你跑腿 ·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》 ·广告：金枕头红娘 ·小车从外环去机场要多交10元 ·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车 ·广告：碧海 情天品牌婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 奥山集团与宜昌政府签订《点军文 · 广告：金枕头红娘 · 小车从外环去机场要多交10元 · 图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆 · 广告：碧海 情天品牌婚介 · 有求必应 19 为你跑腿 2014.10.25 星期六 有求必应 楚天都市报讯 昨日“市民之声”刊发后（详见昨日A21版），记者随即联系了各主管部门，其相关负责人回复如下：

江岸区城管委回复郑先生：执法人员将在夜间到工地实地调查。如发现该工地确有通宵施工的扰民现象，将依相关法规进行处理。

江岸区城管委回复陈女士：城管执法人员会在晚上对上海路和洞庭街进行巡查，如发现有违规摆摊行为，将要求摊主撤走，还道路于市民。

龟山旅游发展有限公司回复史先生：赤壁之战全景画馆并不属于龟山公园景区的管理资产，景区对其没有管理权和使用权。龟山景区内设有不少公共厕所，方便游客使用。

武汉市桥梁维修管理处回复刘先生：墨水湖大桥的桥头堡属桥梁维修管理处管理，但卫生由汉阳环卫部门负责打扫，两个部门将会进行对接，将桥头堡及周边的卫生打扫干净。

汉阳区城管委回复罗先生：区城管委直属五中队人员到现场核实了，因为梅子立交桥下面暂没有植绿，所以，种菜的市民不存在毁绿行为。城管部门会对种菜市民进行规劝，不要再在高架桥下种菜。

积玉桥街城管执法中队回复郑女士：武昌城管同环保部门工作人员已到现场，对该商场的室外空调机进行了测试，确实存在噪音超标。已要求商场进行整改，降噪隔热。由于工程量较大，限商场于11月30日前整改到位。

记者满达 实习生李怡然采访





