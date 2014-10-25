奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》广告：金枕头红娘小车从外环去机场要多交10元图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车广告：碧海 情天品牌婚介有求必应
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第19版 为你跑腿
·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》
·广告：金枕头红娘
·小车从外环去机场要多交10元
·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车
·广告：碧海 情天品牌婚介
·有求必应
楚天都市报电子版
----  
 
19 为你跑腿 2014.10.25 星期六
有求必应
    楚天都市报讯 昨日“市民之声”刊发后（详见昨日A21版），记者随即联系了各主管部门，其相关负责人回复如下：
    江岸区城管委回复郑先生：执法人员将在夜间到工地实地调查。如发现该工地确有通宵施工的扰民现象，将依相关法规进行处理。
    江岸区城管委回复陈女士：城管执法人员会在晚上对上海路和洞庭街进行巡查，如发现有违规摆摊行为，将要求摊主撤走，还道路于市民。
    龟山旅游发展有限公司回复史先生：赤壁之战全景画馆并不属于龟山公园景区的管理资产，景区对其没有管理权和使用权。龟山景区内设有不少公共厕所，方便游客使用。
    武汉市桥梁维修管理处回复刘先生：墨水湖大桥的桥头堡属桥梁维修管理处管理，但卫生由汉阳环卫部门负责打扫，两个部门将会进行对接，将桥头堡及周边的卫生打扫干净。
    汉阳区城管委回复罗先生：区城管委直属五中队人员到现场核实了，因为梅子立交桥下面暂没有植绿，所以，种菜的市民不存在毁绿行为。城管部门会对种菜市民进行规劝，不要再在高架桥下种菜。
    积玉桥街城管执法中队回复郑女士：武昌城管同环保部门工作人员已到现场，对该商场的室外空调机进行了测试，确实存在噪音超标。已要求商场进行整改，降噪隔热。由于工程量较大，限商场于11月30日前整改到位。
    记者满达 实习生李怡然采访


   