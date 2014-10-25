查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 为你跑腿 ·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》 ·广告：金枕头红娘 ·小车从外环去机场要多交10元 ·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车 ·广告：碧海 情天品牌婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 奥山集团与宜昌政府签订《点军文 · 广告：金枕头红娘 · 小车从外环去机场要多交10元 · 图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆 · 广告：碧海 情天品牌婚介 · 有求必应 19 为你跑腿 2014.10.25 星期六 广告：碧海 情天品牌婚介 楚天都市报讯 桃花开，佳缘来。情缘为您找真爱。免费登记服务至成功招聘电话15392864426女部1.可人美女：29岁,未婚,,性格甜美可爱,家族企业,经济殷实,有良好的教养和习惯,住房门面父母已备多套,寻健康阳光帅事业有成男士牵手,非诚勿扰。153928644262.朴实外来妹：31岁，未婚，1.62米，长相清秀，善良厚道，乐观上进，现经营外贸服装店，收入稳定，有房有车，不求大富大贵,只求你真诚善良，身体健康，有责任心,其他不限。131250593773.真情外来妹求缘：33岁，短婚未育，温柔善良，形象好，从打工到现在拥有自己的服装厂，独自经营，期待一份真实而平淡的生活，诚寻一位健康，对生活热情的男士共享人生。130261889894.只求真情：35岁，离异无负担，温婉漂亮，农村来汉经商，多年努力打拼，经济方面绝对独立，只求有孩有爱心的男士共组家庭，我会为你倾其所有，非诚勿扰。130988378785.外来妹寻缘：37岁，丧偶无孩，肤白甜美，身材好，出生农村，来汉打拼多年，渴望爱人的呵护，诚寻一位健康，对生活充满热情的男士走进我的生活，真心请来电。130988222116.外来妹征婚：39岁,丧偶无孩,出生农村,清秀温婉,父母经营服装厂自产自销,资产丰厚,但老父亲很为我担忧,寻老实有责任心孝顺男,合缘速婚,可继承家业,也可助你发展，不计贫富财富年龄。155278884187.资丰女找爱：41岁,丧偶无孩,肤白丰满有女人味,现经营物流公司,一人打理备感无助,诚寻健康重情的男士上门帮我,互相照顾,只要你真心我愿付出所有,60岁内，地不限,可上门查看。188714913168.漂亮经商女：43岁,短婚无孩,漂亮端庄,丰满迷人,性格温柔,家族生意,独立经商多年,事业有成,生活稳定,寻重情本分健康男为伴,不计贫富,我愿助你及家人改变生活,有缘速婚,年龄地不限。131299578369.房地产开发商：45岁,短婚无孩,事业有成,经历了一次失败的婚姻，让我愈感生活的重要，虽豪车名宅却难换真心人的守候，不在乎你贫富，只求你人好，心好关心爱护我。1539286442610.孤单女厂长：47岁,丧偶无孩,温柔贤惠,端庄秀丽,自办工厂多年,自产自销,生意红火,资产雄厚,孤单的我,诚寻疼我爱我的健康男士，结婚一切费用全包，财富共享，年龄地不限。1302618898911.渴望有个家：49岁,丧偶无负担,肤白丰满,温柔善良有爱心,来汉独自经商,资产丰厚,虽物质不缺但渴望有个家,只要你健康老实想成家,真心爱我呵护我,我愿真诚的接纳你,其他不限,可上门。1312505937712.东方佳人：51岁，丧偶无负担，漂亮温柔，特有女人味，气质优雅，传统持家，经营特种金属生意，收入丰稳，疲惫的我渴望真情与善良的你相依相伴，城乡贫富不限。1309883787813.房产女商：53岁,丧偶无孩,妩媚迷人气质佳,有爱心,经营房产生意多年,经济丰厚,人生的不幸没有阻挡我对幸福生活的追求,如遇有缘人速婚,也可助你事业发展，带孩视亲生,其他不限。1309882221114.女商寻爱：55岁,丧偶无孩,肤白丰满,朴实能干,与夫来汉打拼多年,事业有成,车房全,诚寻一位老实本分的男士上门帮我，农村打工者佳，有缘速婚，财富共享，年龄地不限。1552788841815.柔情厂长：57岁,丧偶无孩,温柔贤惠,丰满迷人,为人大气,自营大型工厂,生意红火,可内心孤单,寻健康无不良嗜好男为伴,可让你及家人幸福,成就辉煌，不计财貌年龄,有缘速婚,非诚勿扰。1312995783616.幸福港湾：58岁,丧偶无孩,风韵依然,事业单位退休,独住,另有住房拆迁,夫留下丰厚资产,一个人备感孤单，诚寻健康重情的男士，可助你家人发展，财富共享，愿你早日到来，其他不限。1552788841817.贵妇寻缘：59岁,丧偶,特显年轻,时尚与夫在国外经商多年,夫故在国外,我独自回国,住房门面多套,却无后继承,急寻健康有男孩的男士上门,财富共享,有缘让我们早点完婚,年龄地不限。1887149131618.空巢老妇急寻缘：60岁,丧偶无孩,端庄秀丽,风韵犹存,贤惠识大体,独自打理工厂,丰厚资产,人到晚年渴望有人相守,寻健康善良老实男为伴,如你子女孝顺,我有丰厚回报,不论贫富,有缘速婚。1302618898919.孤单女商：61岁，丧偶无孩，肤白风韵犹存，从小孤儿院长大，自办大型工厂已成规模，身边却无人继承，寻有男孩的健康男士为伴，有缘一切财产由你后代继承，一诺千金，其他不限。1309882221120.珍惜老来伴：62岁，丧偶无负担，善良有爱心，退休后自办加工厂，生意稳定，收入可观，诚寻有缘的男士共同生活，可帮你或子女创业。1309883787821.退休干部：63岁，丧偶，一女外地成家，贤惠善良，另有门面出租，人到晚年，觉得一切都不重要，只想找位本分健康男共度夕阳，长相贫富地不限。1312505937722.归国投资商：64岁,丧偶无孩,漂亮迷人气质佳,特显年轻,对人真诚,随夫国外经商多年,创下丰厚产业,夫走后我回国继续发展稳定，寻健康重情男士为伴,共享幸福晚年,不计财貌,年地不限。1312995783623.一个人的孤单：65岁,丧偶无孩,独居,善良特显年轻,时尚,干部退休,虽衣食无忧,缺少能说说心里话的老伴,如你是那个有缘人,我将在此等候你，有子女者佳,让我们结婚吧,年龄地不限。1887149131624.优秀教师：66岁，丧偶，风韵犹存，家境好，端庄，肤白丰满显年轻，爱好烹调，绘画，有良好的文学修养，诚寻相知相惜相伴的人共度美好时光。15392864426

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