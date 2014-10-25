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 第19版 为你跑腿
·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》
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·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车
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楚天都市报电子版
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19 为你跑腿 2014.10.25 星期六
图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车
    楚天都市报讯 昨日上午10时左右，兰先生骑电瓶车经过汉口解放大道第十七中学大门附近路段的一个浅坑时，不慎摔倒，双膝擦破，裤子也破了（如图）。近3天来，至少有6名骑电瓶车的市民在此处摔倒。记者联系城管部门，对方称将在今日凌晨对路面进行修复。
    记者在现场看到，这处浅坑深度不足3厘米，长约3米，宽为一股车道。兰先生说，他当时正准备斜向从坑中骑出，但不料车轮被刮到后，他和车一起倒在坑边。
    附近报亭的女老板说，本月21日一些施工人员挖开路面，形成这处浅坑。22日白天有3辆电瓶车驶经此处时摔倒，23日晚上又有2辆电动车遭遇同一情况。
    硚口区城管委相关负责人昨日回复，浅坑是城管工作人员为维修路面而挖出的。由于处于主干道上，没有打围。今天凌晨将对其浇铺沥青。 记者杨波


   