查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 为你跑腿 ·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》 ·广告：金枕头红娘 ·小车从外环去机场要多交10元 ·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车 ·广告：碧海 情天品牌婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 奥山集团与宜昌政府签订《点军文 · 广告：金枕头红娘 · 小车从外环去机场要多交10元 · 图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆 · 广告：碧海 情天品牌婚介 · 有求必应 19 为你跑腿 2014.10.25 星期六 图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车 楚天都市报讯 昨日上午10时左右，兰先生骑电瓶车经过汉口解放大道第十七中学大门附近路段的一个浅坑时，不慎摔倒，双膝擦破，裤子也破了（如图）。近3天来，至少有6名骑电瓶车的市民在此处摔倒。记者联系城管部门，对方称将在今日凌晨对路面进行修复。

记者在现场看到，这处浅坑深度不足3厘米，长约3米，宽为一股车道。兰先生说，他当时正准备斜向从坑中骑出，但不料车轮被刮到后，他和车一起倒在坑边。

附近报亭的女老板说，本月21日一些施工人员挖开路面，形成这处浅坑。22日白天有3辆电瓶车驶经此处时摔倒，23日晚上又有2辆电动车遭遇同一情况。

硚口区城管委相关负责人昨日回复，浅坑是城管工作人员为维修路面而挖出的。由于处于主干道上，没有打围。今天凌晨将对其浇铺沥青。 记者杨波





