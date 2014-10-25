查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 为你跑腿 ·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》 ·广告：金枕头红娘 ·小车从外环去机场要多交10元 ·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车 ·广告：碧海 情天品牌婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 奥山集团与宜昌政府签订《点军文 · 广告：金枕头红娘 · 小车从外环去机场要多交10元 · 图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆 · 广告：碧海 情天品牌婚介 · 有求必应 19 为你跑腿 2014.10.25 星期六 天河机场高速北段封闭施工 小车从外环去机场要多交10元 楚天都市报讯 “路绕远了，还得多出10元过路费。”昨日，在天河机场上班的侯先生反映，机场高速北段封闭后，他从蔡甸城关的家里开车去机场上班，过路费增加了。

侯先生介绍，他住在蔡甸城关，每次去上班，都是开车上武汉市外环，出了盘龙城收费站后，右边有一匝道连通机场高速，很快就能到天河机场。从蔡甸到盘龙城收费站，收费15元，盘龙城收费站到天河机场路段不收费，一共只花15元过路费。但从本月20日起，因机场高速北段封闭，该匝道也随之封闭，无法通行。侯先生出了外环盘龙城收费站后，只能走机场高速南段，在收费站交10元后再下到巨龙大道，从宋家岗东路绕到机场二通道，最后到天河机场。

“机场高速北段封闭，原来的便捷通道被封，一个来回就得多花20元，每个月开销增加不少。”侯先生说。近日本报还接到多起类似的反映。

昨日下午，记者从外环盘龙城收费站出发，发现右前方原本通往天河机场的匝道口已设置路障。记者只好拐上机场高速南段，过了机场高速收费站后，再下巨龙大道，然后上机场二通道，最后抵达天河机场。机场高速收费站工作人员称，以前从绕城高速出来后，有条匝道去机场，而不需要经过收费站。现在因施工封闭，小车只能先交10元，过机场高速收费站再绕行至机场二通道，机场二通道暂不收费，司机通过这一路段时会增加10元过路费。

对此，武汉市城投集团相关负责人介绍，机场二通道的具体收费标准还在等待批复，目前可免费通行，而原机场高速还是按原有标准收费。

记者满达实习生李怡然





