查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 为你跑腿 ·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》 ·广告：金枕头红娘 ·小车从外环去机场要多交10元 ·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车 ·广告：碧海 情天品牌婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 奥山集团与宜昌政府签订《点军文 · 广告：金枕头红娘 · 小车从外环去机场要多交10元 · 图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆 · 广告：碧海 情天品牌婚介 · 有求必应 19 为你跑腿 2014.10.25 星期六 广告：金枕头红娘 楚天都市报讯 工商注册 真实可靠诚信服务 直至成功地址：汉口创世纪广场A座1608室（中山公园旁）女部1.时尚小美女：28岁，未婚，青春靓丽，出生农村，打拼多年，现生活稳定，渴望与真诚有责任心，感情专一的男士牵手，年龄地不限。130263266782.真情寻缘：30岁，短婚未育，长相甜美，温柔可人，家族经商，能独当一面，我渴望得到真情，诚寻一位重情懂管理的男士上门共同发展，有缘速婚，贫富地不限。132071707703.好想有个家：32岁，丧偶无孩，端庄贤惠，自营珠宝生意，资产雄厚，诚寻一位健康会体贴人的男士共同发展，有孩视亲生，可到你处购房安家,也可上门。130988103804.阳光女寻缘：34岁，短婚未育，肤白靓丽，秀外慧中，收入丰厚，希望与一位成熟稳重的男士为伴，相约美丽的人生。130261568685.寻找真爱：36岁，短婚未育，来自农村，朴实善良，现经营批发生意，私房一栋出租，寻一位有责任心的男士帮我们打理生意，如有缘可助你发展，外地男，上门带孩佳。155276222496.与你有缘：38岁，离异无负担，漂亮的我心地善良温婉秀丽，从打工到现在，事业有成一路的辛酸无人诉说，诚觅一位憨厚踏实，健康有责任心的男士共建家园。130261568687.经商佳人：40岁,丧偶无孩,肤白迷人,商海世家,自办企业家庭条件优越,已购住房,虽有财富却渴望爱人的呵护,不论贫富地不限,只要你忠厚善良共建温馨家园,56岁以下。153273538488.牵手幸福：42岁,丧偶,独住豪宅,丰满迷人,经营大型工厂另有门面出租,经历失败的婚姻,仍对生活充满了渴望,诚觅有缘人共度人生,只要真心,财富共享,贫富地不限。155274188689.相爱一生：44岁,离异无负担,漂亮肤白,气质佳,独住宽房,做得一手好菜,独自打拼多年,生意红火,寻感情专一健康善良的男士牵手,财富共享,真心请来电,其他不限。1302632667810.风韵女厂长：46岁,丧偶,肤白丰满,温和善良,和前夫办厂多年,生产医疗器械销往全国，资产雄厚，做人好生意就好，诚寻善良体贴男士早日成家,我的一切与你共享，带孩佳。1320717077011.寻找真爱：48岁，丧偶无孩，独居，气质优雅，精明能干，商海打拼多年,已有成就，热爱生活，觅健康有责任心男士上门,共同发展。1309881038012.相伴夕阳红：50岁,丧偶无负担,显年轻,来自农村,朴实大方,丰韵有女人味,自办物流公司,收入丰厚,忙碌之余深感孤单，相信人间有真情，渴望健康踏实男一起相伴到老,地不限。1302615686813.寻夫上门：52岁,丧偶,一女外嫁,貌美善良,夫留下大型工厂，城中村私房拆迁，分得房产和补偿，孤单的我寻一位体健善良的男士帮我，有缘可到你处购房安家。1552762224914.诚信女商人：54岁,肤白端庄大气,从事房地产开发,有名车豪宅,年收入丰,我做人的原则是诚信做事低调做人,寻性格相同的男士共同发展,可投资你喜欢的事业,条件不限速婚。1533714520115.真心寻伴女老板：56岁,丧偶无孩,肤白典雅,在汉经营批发生意,资产雄厚,有门面出租,一人打理生意备感孤单,不计贫富,只求踏实过日子,有缘可助你及子女创业发展，其他不限。1532735384816.事业单位退休：58岁,丧偶,一女远嫁,端庄贤惠,为人低调,待人真诚,有门面出租,收入稳定,退休后经商，诚寻健康有责任心男共度晚年,不论贫富地区年龄,可上门查看。1517232585017.善良孤单女医生：60岁,丧偶无负担,肤白优雅知性贤良,前夫从事地产生意,留下多套住房和门面出租,生活无忧,我渴望有位知冷知热老伴相互照顾，条件不限,也可到你处购房安家。1533714520118.孤单女教师：61岁,丧偶无负担,肤白特显年轻,前夫国外经商留下资产,有住房及商铺,生活优越却备感孤单,寻位知冷知热的老伴相互陪伴,一切和你共享,年龄条件地不限,可上门。1532735384819.海归女富婆：62岁,丧偶,一女国外,与夫在国外经营珠宝生意,夫去世为老有所依,我回国寻健康善解人意的老伴,如有缘我们一起去国外享受蓝天白云，其他不限，可带孩上门。1517232585020.退休女教师：63岁，丧偶，肤白知性贤良，退休后办培优班，收入两万元，人到晚年害怕孤单，寻一位善良有子女老伴，相互照顾陪伴扶持牵手夕阳，越快越好。1537753909521.江城好医生：65岁,丧偶无孩,肤白气质好,爱做善事,经常给需要帮助的人免费看诊,有私房一栋及门面出租,年收入丰,寻好男士共做善事共享晚年，经济不限，盼尽快成家。15337145201

男部1.真诚相约：48岁,丧偶无孩,性格温和,正直善良,无不良嗜好,对家庭负责,多年经商资产雄厚,人到中年渴望家庭温暖,寻善良本分的女士相互照顾共度余生,有孩视亲生,条件不限地不限。130263266782.名院教授：52岁，丧偶，独住花园住宅，车房俱全，年收入丰厚，为人真诚，有责任心，无人分享成功的喜悦，孤单的我渴望珍惜再婚女,地不限。130988103803.建材老总：56岁，丧偶无负担，年收丰厚住房多套，大度风趣为人低调有爱心，辉煌的事业代替不了感情的孤单，急寻心态好,贤惠忠厚持家女,共建一个美好的家，地不限,可带孩。15527622249

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