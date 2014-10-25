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有求必应
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为你跑腿
2014.10.25 星期六
奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》
楚天都市报讯 10月22日，点军文化旅游城项目合作协议签约仪式在宜昌举行。宜昌市委副书记、市长马旭明等相关政府领导，奥山集团董事长邬剑刚，奥山集团副总裁兼地产事业部总经理邬剑强等出席签约仪式，双方代表共同签署《点军文化旅游城项目合作协议》，此举意味着奥山集团正式落子宜昌，打造点军文化旅游城这一综合体旗舰项目。
点军文化旅游城项目是2014年宜昌市政府重点推进项目之一，位于点军区土城乡，整个项目开发建设用地约2200亩，分两期建设，5年内建成投入使用。项目规划包括约400亩世界顶级冰雪主题娱乐世界、约400亩主题文化园，以及由住宅、商业中心、酒店、生活配套组成的风情小镇。