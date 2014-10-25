查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 为你跑腿 ·奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》 ·广告：金枕头红娘 ·小车从外环去机场要多交10元 ·图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆电瓶车 ·广告：碧海 情天品牌婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 奥山集团与宜昌政府签订《点军文 · 广告：金枕头红娘 · 小车从外环去机场要多交10元 · 图文：马路施工留浅坑 坑倒多辆 · 广告：碧海 情天品牌婚介 · 有求必应 19 为你跑腿 2014.10.25 星期六 奥山集团与宜昌政府签订《点军文化旅游城项目合作协议》 楚天都市报讯 10月22日，点军文化旅游城项目合作协议签约仪式在宜昌举行。宜昌市委副书记、市长马旭明等相关政府领导，奥山集团董事长邬剑刚，奥山集团副总裁兼地产事业部总经理邬剑强等出席签约仪式，双方代表共同签署《点军文化旅游城项目合作协议》，此举意味着奥山集团正式落子宜昌，打造点军文化旅游城这一综合体旗舰项目。

点军文化旅游城项目是2014年宜昌市政府重点推进项目之一，位于点军区土城乡，整个项目开发建设用地约2200亩，分两期建设，5年内建成投入使用。项目规划包括约400亩世界顶级冰雪主题娱乐世界、约400亩主题文化园，以及由住宅、商业中心、酒店、生活配套组成的风情小镇。





