查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 消费广场 ·广告：龙港天缘婚介 ·广告：千百合 ·图文：江城食用油价持续下跌 ·广告 ·广告：幸福佳缘 ·取暖器有了壁画式 ·切勿购买万用插座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：龙港天缘婚介 · 广告：千百合 · 图文：江城食用油价持续下跌 · 广告 · 广告：幸福佳缘 · 取暖器有了壁画式 · 切勿购买万用插座 18 消费广场 2014.10.25 星期六 工商人士提醒消费者 切勿购买万用插座 楚天都市报讯 （记者胡勇谋 通讯员胡国斌 实习生唐瑞峰）昨日，来自武汉工商汉阳分局的消息称，近期市场排查发现，仍有部分非国标插座在市场上销售。

据介绍，国家已明确禁止生产万用孔插座，即插孔可同时兼容两极或三极的插座（过热容易导致火灾事故）。

新国标要求生产的为新五孔插座，即两极和三极插孔分开组合的形式。

工商人士提醒消费者不要选购国家禁止生产的万用孔插座。





