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 第18版 消费广场
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楚天都市报电子版
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18 消费广场 2014.10.25 星期六
工商人士提醒消费者
切勿购买万用插座
    楚天都市报讯 （记者胡勇谋 通讯员胡国斌 实习生唐瑞峰）昨日，来自武汉工商汉阳分局的消息称，近期市场排查发现，仍有部分非国标插座在市场上销售。
    据介绍，国家已明确禁止生产万用孔插座，即插孔可同时兼容两极或三极的插座（过热容易导致火灾事故）。
    新国标要求生产的为新五孔插座，即两极和三极插孔分开组合的形式。
    工商人士提醒消费者不要选购国家禁止生产的万用孔插座。


   