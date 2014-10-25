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 第18版 消费广场
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楚天都市报电子版
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18 消费广场 2014.10.25 星期六
取暖器有了壁画式
    楚天都市报讯 （记者倪留青）家电卖场里，取暖器已早早上架。记者走访看到，今年卖场里新出现一种可以像壁画一样挂在墙上的取暖器，因外观特别受到市民关注。
    “特别薄，还可以挂在墙上，远看就像一幅画，好特别的取暖器。”在解放大道某家电卖场选购取暖器的徐女士说。据店员介绍，这款取暖器是今年的新品，有黑色镜面版的也有壁画版的，可悬挂也可加支架在地面放置，厚度仅普通电暖器的一半不到，直接触摸面板也不会被烫伤。
    记者搜寻发现，这种新型取暖器网络上卖得更多，产品外观多是碳晶、黑晶面板，与电磁炉的发热方式类似，价格从200多元到千元不等，同等功率下与普通电暖器价格相似。不过，有业内人士提醒，这种取暖器升温速度比普通取暖器稍慢。


   