查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 消费广场 ·广告：龙港天缘婚介 ·广告：千百合 ·图文：江城食用油价持续下跌 ·广告 ·广告：幸福佳缘 ·取暖器有了壁画式 ·切勿购买万用插座 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 社会写真 第11版 : 广告 第12版 : 法治之眼 第13版 : 街坊邻里 第14版 : 网事微闻 第15版 : 荆楚扫描 第16版 : 心灵有约 第17版 : 经济生活 第18版 : 消费广场 第19版 : 为你跑腿 第2版 : 今日要闻 第20版 : 健康问诊 第21版 : 教科在线 第22版 : 财经视界 第23版 : 创富之门 第24版 : 文娱头条 第25版 : 人文风景 第26版 : 悦读时代 第27版 : 竞技看台 第28版 : 环球时局 第3版 : 今日焦点 第30版 : 中国万象 第31版 : 广告 第32版 : 专版 第4版 : 今日视点 第5版 : 今日话题 第6版 : 今日人物 第7版 : 独家采集 第8版 : 楚天评论 第9版 : 第一现场 · 广告：龙港天缘婚介 · 广告：千百合 · 图文：江城食用油价持续下跌 · 广告 · 广告：幸福佳缘 · 取暖器有了壁画式 · 切勿购买万用插座 18 消费广场 2014.10.25 星期六 取暖器有了壁画式 楚天都市报讯 （记者倪留青）家电卖场里，取暖器已早早上架。记者走访看到，今年卖场里新出现一种可以像壁画一样挂在墙上的取暖器，因外观特别受到市民关注。

“特别薄，还可以挂在墙上，远看就像一幅画，好特别的取暖器。”在解放大道某家电卖场选购取暖器的徐女士说。据店员介绍，这款取暖器是今年的新品，有黑色镜面版的也有壁画版的，可悬挂也可加支架在地面放置，厚度仅普通电暖器的一半不到，直接触摸面板也不会被烫伤。

记者搜寻发现，这种新型取暖器网络上卖得更多，产品外观多是碳晶、黑晶面板，与电磁炉的发热方式类似，价格从200多元到千元不等，同等功率下与普通电暖器价格相似。不过，有业内人士提醒，这种取暖器升温速度比普通取暖器稍慢。





